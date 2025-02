Burkina-CentreOuest-Education-Reformes-Suivi

Centre-Ouest : les responsables de l’éducation à Villy pour le suivi des réformes du système éducatif

Koudougou, 20 fév. 2025 (AIB)- Le directeur régional de l’enseignement de base du Centre-Ouest, Abylaicé Rouamba, accompagné du directeur provincial du Boulkiemdé, Boureima Ouédraogo, a effectué, jeudi, une sortie-terrain à l’école de Nongtaaba à Villy, un village de la commune de Koudougou dans le cadre de la supervision des activités pédagogiques des écoles primaires de la région.

La matinée a commencé par une immersion dans la classe de CE1, où l’équipe de supervision a assisté à une leçon d’anglais. La leçon du jour a porté sur les prépositions de lieu notamment les notions « dedans », » sous », » sur », que les élèves ont abordées à travers des exercices interactifs et des jeux pédagogiques.

Ces notions fondamentales ont été intégrées de manière ludique et participative, facilitant ainsi leur appropriation par les élèves.

Mais il n’y avait pas que la leçon d’anglais. En effet, les visiteurs du jour ont ensuite été conduits dans la cour de récréation pour assister à la confection de tissus « Koko Donda », un label de savoir-faire traditionnel bien ancré dans la culture nationale depuis un certain temps.

La scène a donné à voir des élèves des classes de CP2 au CM2 activement impliqués dans la conception de ces tissus, sous l’œil attentif des mères éducatrices et des enseignants. Les différentes étapes de fabrication du Koko Donda ont été expliquées par les élèves eux-mêmes. Ceux-ci ont démontré qu’ils maîtrisent le processus, de la préparation du tissu en coton jusqu’à la teinture.

Selon les explications du directeur de l’école de Nongtaaba, les produits obtenus sont destinés à habiller les élèves de l’école. A l’en croire, cette activité permet non seulement de préserver et valoriser le patrimoine culturel de la région, mais aussi d’encourager les élèves à s’impliquer et à s’approprier la production de vêtements traditionnels, toute chose qui contribue à renforcer leur sentiment d’appartenance à leur communauté.

A l’issue de la visite, les responsables en charge de l’éducation ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage des métiers auxquels les enfants s’adonnent à cœur joie.

Tout en soulignant l’importance de de cette dynamique, le directeur régional, Abylaicé Rouamba, a signifié que de telles initiatives permettent de lier l’éducation aux valeurs endogènes, favorisant ainsi un apprentissage global et enrichissant pour les élèves.

« Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons vu aujourd’hui c’est-à-dire l’enseignement de l’anglais dans les classes primaires de manière ludique, une approche innovante, tout comme l’intégration des activités culturelles dans le cursus scolaire », a-t-il ajouté.

Il s’est donc réjoui du fait que c’est un » excellent moyen de préserver nos traditions tout en apportant un apprentissage pratique aux élèves ».

Il a donc plus aux autorités éducatives de féliciter les enseignants et les élèves pour leur engagement et leur créativité. Il a même encouragé la duplication de telles initiatives dans les autres écoles de la région.

Cette sortie-terrain à l’école Nongtaaba a montré toute l’importance de combiner apprentissages livresques et valorisation des savoirs traditionnels. Du reste, elle illustre l’effort des écoles engagées dans la nouvelle dynamique impulsée par la vision du chef de l’État, laquelle, veut offrir une formation complète qui inclut compétences culturelles et compétences intellectuelles.

Les premiers responsables de l’éducation de la région comptent poursuivre cette tournée dans la plupart des écoles, question d’encourager l’appropriation des réformes par tous.

Agence d’information du Burkina

PB/FGB/AS/ATA