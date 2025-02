FESPACO : Focus sur ‘‘Tilaï’’ et ‘‘Buud Yam’’, deux films burkinabè exceptionnel

Ouagadougou, 21 février 2025 (AIB) – Les films ‘‘Tilaï’’ d’Idrissa Ouédraogo et ‘‘Buud Yam’’ de Gaston Kaboré sont d’excellentes réalisations cinématographiques qui ont permis au Burkina Faso de décrocher l’Étalon d’or de Yennenga au FESPACO 1991 et 1997.

Focus sur ces deux productions cinématographiques exceptionnelles à la veille de l’ouverture de l’édition 2025 de la biennale.Alors que la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) s’ouvre demain 22 février, l’AIB revient sur deux œuvres légendaires de cinéma burkinabè.

La première œuvre, « Tilaï », du réalisateur feu Idrissa Ouédraogo, a offert au Pays des Hommes intègres son premier Etalon de Yennega en 1991.

Le film raconte l’histoire de Saaga, un jeune homme qui, après une longue absence, découvre que son père a pris sa fiancée comme épouse.

Malgré l’interdit, Saaga et son amour interdit poursuivent leur relation en cachette, jusqu’à ce qu’ils soient découverts.

Saaga est alors condamné à mort, et son propre frère est désigné pour exécuter la sentence.

Le film explore des thèmes universels tels que l’honneur, la tradition, l’amour interdit et le poids des règles sociales.

Après « Tilaï », c’est Gaston Kaboré qui a offert au Burkina son deuxième trophée au FESPACO 1997 avec son film « Buud Yam ».

L’histoire met en scène Wend Kuuni, un orphelin recueilli par une famille d’adoption après l’exécution de sa mère, accusée de sorcellerie par les anciens du village.

Mais lorsque sa sœur adoptive Pougnéré tombe gravement malade, Wend Kuuni est à son tour soupçonné d’en être la cause. Pour laver son honneur et sauver sa sœur, il entreprend un long voyage à la recherche d’un guérisseur. Ce périple lui ouvre une fenêtre sur son identité et sur d’autres facettes du monde.Après ces deux consécrations, le Burkina Faso court toujours après un nouvel Étalon d’or de Yennenga.

Le pays s’en est approché en 2023 avec le film « Sira » d’Apolline Traoré, qui a terminé à la deuxième place.Pour le cinéaste Aly Ben Ouédraogo, remporter l’Étalon d’or n’est pas une question de volonté, mais de capacité.« Il faut être à la hauteur techniquement et artistiquement : scénario, décor, qualité des images, distribution des rôles, jeu des acteurs… »,a-t-il déclaré.Selon lui, il est impératif d’avoir un budget conséquent pour rivaliser avec les meilleures productions.

«On ne prend pas moins d’un milliard de FCFA pour aller chercher l’Étalon d’or de Yennenga », a-t-il affirmé.Le scénariste et réalisateur Ismaël Géni Massa Tall abonde dans le même sens.« Les films en compétition disposent tous d’un budget de production d’au moins un milliard de FCFA. Peu importe la qualité du scénario, du réalisateur ou de l’équipe technique… si l’accompagnement financier n’est pas à la hauteur du projet, il ne faut pas espérer rivaliser avec les productions maghrébines », a-t-il expliqué.Toutefois, il met en garde contre la course effrénée aux financements, qui pourrait détourner les cinéastes de leur mission première : produire des films pour les Burkinabè et pour la postérité.

