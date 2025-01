Burkina-Passoré-Célébration-Coutume

Passoré/Napoussoum 2025: Les autorités provinciales présentent leurs voeux à sa majesté Naba-Djiguèmdé de Yako

Yako, 12 janv. 2025 (AIB)-Une délégation constituée des autorités provinciales conduite par le haut-commissaire de la province du Passoré, Daouda Sangaré était au palais royal de Yako le samedi 11 janvier 2025 pour présenter ses voeux de nouvel an à sa Majesté, Naba-Djiguèmdé de Yako.

La chefferie coutumière de Yako a célébré le samedi 11 janvier 2025 le Napoussoum, une fête coutumière qui se tient chaque début d’année.

A cette fête coutumière qui mobilise les 9 communes que compte la province ainsi que les fils et filles ressortissants de la localité, les autorités administratives du Passoré avec à leur tête le haut-commissaire du Passoré, Daouda Sangaré ont présenté leurs voeux de nouvel an à sa Majesté Naba-Djiguèmdé de Yako.

Les autorités constituées de chefs de service et de directeurs provinciaux lui ont formulé des voeux de santé, de prospérité et de paix et de bon règne.

En prenant la parole au nom des corps constitués de la province, le haut-commissaire, Daouda Sangaré a traduit sa reconnaissance à sa majesté pour sa bonne gouvernance au cours de l’année écoulée et sollicité l’accompagnement des notabilités coutumières à l’endroit des Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie(VDP).

En exprimant sa reconnaissance aux plus hautes autorités du pays pour leurs multiples soutiens en faveur des FDS et VDP, l’autorité provinciale a invité les garants des traditions à soutenir les initiatives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

En retour, sa Majesté, le chef de Yako a béni et remercié l’ensemble des communautés vivant au Passoré et au Burkina Faso.

Naba-Djiguèmdé a également salué les mânes des ancêtres pour la bonne pluviométrie dont le pays a bénéficié l’année dernière tout en sollicitant leur accompagnement, afin que la paix revienne dans le pays.

Tout en louant l’initiative du gouvernement de la Transition sollicitant, l’autorité coutumière a recommandé la nécessité dun retour aux sources pour une bonne implication de ses pairs dans la résolution de la crise que traverse le Burkina Faso.

Des ressortissants du Passoré présents à la cérémonie ont dit être venus présenter leurs civilités à sa Majesté et solliciter ses bénédictions.

C’est le cas de Yassia Yelkouni qui a saisi l’occasion pour inviter les fils et filles à se mobiliser pour bâtir la province. M.Yelkouni a aussi demandé à Dieu d’accorder la force et les moyens nécessaires aux autorités de la Transitions afin quelles parviennent à endiguer le terrorisme.

Agence d’information du Burkina

