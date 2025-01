BURKINA-POLITIQUE-FRANCE-AFRIQUE-REACTION

Burkina : « La France n’est pas bonne conseillère en Afrique», Simone Gbagbo

Ouagadougou, 13 janv. 2025 (AIB)-L’ex-première dame ivoirienne, Simone Gbagbo, a déclaré, que la France n’est pas bonne conseillère en Afrique, ni aujourd’hui, ni hier et a invité les africains à se battre pour se libérer de l’impérialisme français. Des propos qu’elle a tenus jeudi, dans l’émission « Rendez-vous avec l’Afrique » de la télévision panafricaine Voxafrica.

« La France n’est pas bonne conseillère en Afrique, ni aujourd’hui, ni hier. On a accéder au pouvoir et on a constaté un certain nombre de faits qui motivent le maintien des pays africains dans le combat contre la domination de la France », a indiqué l’ex-première dame ivoirienne, Simone Gbagbo.

L’ancienne épouse de Laurent Gbgabo qui a dirigé la Côte d’Ivoire de 2000 à 2011, a révélé que pendant longtemps dans les pays de l’Afrique francophone, l’ordre du jour du conseil des ministres, était soumis à la France.

«C’est le gouvernement français qui vous dit dans votre ordre du jour, traitez cette question mais ne traitez pas telle question. Et les chefs d’États africains exécutaient ça pendant des années. Et ceux qui ont refusé d’exécuter, soit ils ont été tués rapidement, soit ils ont fait l’objet de coup d’état comme le président Gbagbo », a-t-elle précisé.

Selon Simone Gbagbo, il est impératif de combattre cette réalité afin que les pays africains se libèrent du joug colonialiste. Elle a également révélé que les chefs d’Etat africains étaient souvent contraints de se conformer à certaines exigences imposées par la France.

