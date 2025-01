Burkina-Namentenga-Développement-Développement

Namentenga: Le haut-commissaire salue la contribution de l’association Wend Kouni au développement de la province

Boulsa 10 janv. 2025 (AIB)- Les membres de l’association Wend Kouni ont tenu leur assemblée générale statutaire le vendredi 10 janvier 2025 à Boulsa, au cours de laquelle, ils ont pu apprécier le niveau d’exécution physique et financier des projets financés par les partenaires nationaux et internationaux de l’association. Pour l’occasion, le haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga a félicité la contribution inestimable de l’association Wend Kouni au développement local.

« Je félicite l’association Wend Kouni et son président Dieudonné Nonaba pour votre contribution inestimable au développement de la province et vous encourage à vous projeter pour une reconnaissance d’utilité publique », a indiqué le haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga.

M. Conseiga a également salué l’association et son président Dieudonné Nonaba pour le travail abattu pour le bien-être des populations.

Au cours de l’Assemblée générale statutaire (AG) tenue le vendredi 10 janvier 2025 à Boulsa, une douzaine de responsables de projets ont chacun, à tour de rôle, présenté le bilan physique et financier de leur projet.

Pour l’occasion, en conformité au code général du travail, le délégué du personnel de l’association a été mis en place.

Cet exercice a consisté pour chaque responsable de présenter, entre autres, la dénomination du projet, le partenaire et le montant du financement, l’objectif recherché, la durée du projet, le public cible, la localité et les acteurs de mise en œuvre et les difficultés rencontrées.

De manière générale, ces différents projets rentrent dans le cadre du relèvement des personnes déplacées internes, de la restauration des sols, la santé, l’autonomisation économique des femmes et des jeunes, l’alphabétisation, de la protection de l’enfance, la formation professionnelle.

Selon certains chefs de projets, l’accès difficile des zones à fort défi sécuritaire, le faible taux de recouvrement des frais de formation des apprenants dans le centre ont constitué, entre autres, difficultés relevées par les acteurs de la mise en œuvre.

Sur un montant global de près de 284 500 000 de financement mobilisé, le taux d’absorption des fonds est d’environ 80%. « Le financement tardif de certains projets n’a pas facilité d’atteindre les 100% de taux de consommation budgétaire. » a confié la trésorière Marie Ima.

A l’issue des présentations des activités physiques et financières de l’association au titre de l’année 2024, les membres ont planché notamment sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour une large visibilité de la structure .

Satisfait du dynamisme des membres en général et des chefs de projet en particulier, le président les a félicités et les a exhortés à persévérer davantage.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ATA

.