BURKINA-YATENGA-Noël

Ouahigouya : L’évêque Justin Kientega partage l’espérance de Noël avec des détenus

Ouahigouya, 26. Déc. 2024 (AIB)- L’évêque du diocèse de Ouahigouya, Monseigneur Justin Kientéga, a célébré jeudi une messe au sein de la Maison d’Arrêt et de Correction de Ouahigouya (MACO) durant laquelle, il a prêché l’espérance et la reconversion des cœurs.

C’est dans une ambiance teintée de joie et d’espérance que la quarantaine de fidèles catholiques de la Maison d’Arrêt et de Correction de Ouahigouya a prié à la faveur de la solennité de la fête de Noël.

Cette activité annuelle de l’église famille de Dieu de Ouahigouya a été organisée par l’aumônerie catholique Saint Léonard de la MACO avec la participation des fidèles des communautés catholiques de la paroisse cathédrale « Christ Roi de l’Univers » et de la « Délivrance » de la ville de Ouahigouya.

« Le Sauveur par sa naissance nous invite à ne pas avoir peur et vivre surtout dans l’espérance pour bâtir un monde meilleur, partageons la joie de Noël et prions pour la bonne reconversion des cœurs des pensionnaires » a relevé l’évêque de Ouahigouya au cours de la célébration.

Les fidèles dans un même esprit ont prié pour demander la miséricorde de Dieu pour le retour de la paix. L’évêque de Ouahigouya a donné des conseils et bénédictions aux pensionnaires dans l’espoir de la reconversion de leur cœur et pour leur bonne réinsertion après la détention.

Les représentants des communautés musulmanes et évangéliques de la MACO ont remercié l’église catholique pour son soutien spirituel et matériel.

Des portes clés et autres objets décoratifs confectionnés par les détenus ont été offerts en guise de reconnaissance au Père Evêque, au Directeur la de maison d’arrêt, à l’aumônier Abbé Thomas Badini et aux représentants des associations qui interviennent à la MACO.

La visite des détenus, une distribution de boules de savons et le partage d’un repas communautaire a mis fin à cette matinée de prière.

Agence d’Information du Burkina

PN/ata