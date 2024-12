BURKINA – CENTRE-OUEST – GOUVERNANCE – DÉVELOPPEMENT LOCAL

Boulkiemdé/CCP: Les acteurs échangent sur les différents plans de développement et d’investissement

Koudougou, 19 déc. 2024 (AIB) – Le secrétaire général de la province du Boulkiemdé, Yacouba Sawadogo, a présidé, jeudi, la deuxième session ordinaire du cadre de concertation provincial, axée sur les différents plans de développement et d’investissement.

Le développement local dans la province du Boulkiemdé incombe également aux ONG. Et ils sont un certain nombre à apporter un bol d’oxygène dans la vie des populations de cette localité. C’est le cas de l’OCADES, l’Association Monde Rural (AMR), Plan International Burkina.

En effet, ces partenaires techniques et financiers interviennent dans plusieurs domaines à savoir l’environnement, la santé, l’éducation, l’assurance-maladie, la sécurité alimentaire, le renforcement des capacités, l’autonomisation des femmes, les questions du genre.

Selon le secrétaire général de la province, Yacouba Sawadogo, il s’agissait au cours de ce cadre de concertation, d’échanger sur les différents plans de développement et d’investissement dans la province, d’une part.

D’autre part, il était également question de voir comment harmoniser les points de vue afin de lever les goulots d’étranglement dans la mesure où les difficultés sur le terrain ne manquent pas.

Pour ce faire, plusieurs communications ont été présentées par les responsables d’ONG, de de services étatiques, de collectivités.

Il en est ressorti des avantages et acquis des interventions dans la province de même que les perspectives et défis à relever.

Selon Jean Urbain Kombasseré de l’ONG ASMADE, les différents domaines d’intervention de sa structure ont connu une amélioration à tel point que les populations bénéficiaires en sont fières notamment les femmes qui s’en sortent en menant des activités génératrices de revenus et autres.

A entendre le médecin-chef du Centre médical de Sabou, Dr Mariata Ouédraogo, la région du Centre-Ouest vient en troisième position après les régions du Centre et des Hauts-Bassins en matière d’infection liée à la dengue.

Et d’expliquer : « Les villes de Koudougou et de Sabou sont situées sur deux grands axes routiers et avec les transits et autres mouvements, une personne infectée peut facilement transmettre la maladie aux gens en contact avec elle ».

Mais avec les appuis des ONG partenaires qui viennent renforcer les efforts de l’État, les districts sanitaires arrivent à tirer leur épingle du jeu.

Fort de tout ce qui a été dit dans le CCP, le SGP Sawadogo se dit satisfait de l’accompagnement des PTF et en appelle à la conjugaison des efforts des uns et des autres pour offrir davantage de meilleures conditions de vie aux populations de la province du Boulkiemdé.

Aussi, a-t-il vivement remercié au nom du Haut-Commissaire de la province, les partenaires financiers (PUDTR, ASMADE et Plan International) grâce à qui cette 2eme session ordinaire du CCP a pu se tenir.

Agence d’information du Burkina

PB/ata