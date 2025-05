Yatenga / Police – Sécurité routière – Répression

Ouahigouya : 60 contrevenants au code de la route soumis à des travaux d’intérêt commun

Ouahigouya, 28 avril 2025 (AIB) – Le Commissariat central de police de Ouahigouya a mené, au cours du week-end, une opération de contrôle du respect du code de la route et de répression des acrobaties sur plusieurs axes stratégiques de la ville. Soixante (60) personnes ont été appréhendées et conduites sur la RN2 pour effectuer des travaux d’intérêt commun, a constaté un journaliste de l’AIB.

L’opération de contrôle a ciblé le respect des feux tricolores, des panneaux stop, et d’autres règles essentielles du code de la route.

Dans la soirée du samedi 26 avril 2025, un important déploiement d’agents de la police nationale sur les principaux axes routiers de la cité de Naaba Kango a permis d’interpeller une soixantaine de personnes pour diverses infractions : obstruction de l’espace public, conduite en état d’ébriété, acrobaties sur la voie publique, non-respect des feux tricolores, entre autres.

En attendant leur verbalisation, les personnes interpellées ont été mobilisées dès la matinée du lundi 28 avril 2025 pour effectuer des travaux d’intérêt commun.

Ces travaux qui s’étaleront sur quelques jours, consistent au curage des caniveaux de la route nationale RN2, depuis la mission catholique jusqu’au collège Sainte-Marie, en passant par la place de la Nation.

Selon le commissaire central de police de Ouahigouya, Daouda Sori, cette opération vise à sensibiliser particulièrement les jeunes auteurs d’acrobaties à moto, ainsi que les usagers ne respectant pas le code de la route.

Il a saisi l’occasion pour inviter les populations au civisme et au respect des règles de circulation, rappelant que les statistiques des accidents dans la ville sont préoccupantes.

Une séance de sensibilisation menée par le commissaire et ses collaborateurs a permis aux personnes interpellées de mieux comprendre la nature de leurs infractions et les conséquences de leurs actes.

L’opération se poursuivra dans le but de rétablir l’ordre et la discipline à Ouahigouya, a indiqué l’autorité policière.

Les contrevenants, majoritairement des élèves et des travailleurs du secteur informel, ont reconnu leurs fautes et se sont engagés à sensibiliser leurs camarades au respect de la réglementation sur la sécurité routière.

En rappel, le gouverneur de la région du Nord, Thomas Yampa, lors du lancement de la 2ᵉ édition des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne, placée sous le thème : « Pour l’ordre et la discipline : je m’engage », avait, au nom du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, exhorté les populations de la région à poser des actes concrets de citoyenneté, à promouvoir les valeurs de civisme et à respecter la chose publique.

Agence d’information du Burkina

