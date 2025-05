BURKINA-KOUPELA-RELIGION-ASSEMBLEE-GENERALE-PRETRES

Kourittenga/Assemblée générale : Des prêtres de la province ecclésiastique réunis en prière à Koupéla

Koupéla, 30 avril 2025 (AIB)- 98 prêtres de la province ecclésiastique de Koupéla, ont tenu dans la matinée du mercredi 30 avril 2025 à Koupéla, leur 5e assemblée générale provinciale de la fraternité sacerdotale de l’Est de la conférence épiscopale Burkina-Niger. L’activité a réuni les prêtres des diocèses de Dori, Kaya, Dédougou, Fada et Koupéla.

La 5e assemblée générale provinciale de la fraternité sacerdotale de l’Est de la conférence épiscopale Burkina-Niger s’est tenue le mercredi 30 avril 2025 à Koupéla, sous le thème : « Prêtres, Frères, amis et serviteurs en église famille de Dieu, soyons témoins de l’espérance».

Ladite assemblée générale se tient dans les autres provinces ecclésiastiques à la même date.

« Selon les statuts et règlements intérieurs, les prêtres de la province ecclésiastique doivent se réunir et pouvoir réfléchir sur leur vie, sur la vie de l’église et faire des propositions à la hiérarchie pour la bonne marche de l’église », a précisé le président de la commission épiscopale du clergé par ailleurs Evêque de Dédougou, Monseigneur Prosper Bonaventure Ky.

Pour lui, l’assemblée générale provinciale, c’est de réfléchir à des initiatives et de pouvoir répondre davantage aux besoins des différentes communautés et aux exigences de la pastorale.

« Que les prêtres aient réellement approfondi leur connaissance les uns des autres, prier et entreprendre des actions concrètes en faveur de la paix et de la cohésion sociale », a soutenu Mgr KY.

Le président provincial, Abbé Roger Bamogo, venu de Kaya, a indiqué que la rencontre trouve son sens à partir de la nécessité du vivre ensemble dans la communion a fait savoir.

«Cette rencontre vise à ouvrir l’intelligence et les cœurs à la compréhension profonde des événements de notre ministère dans ce contexte difficile», a-t-il expliqué.

La clôture de l’assemblée générale provinciale de la fraternité sacerdotale de l’Est de la conférence épiscopale Burkina-Niger est prévu le vendredi 02 mai 2025.

Agence d’information du Burkina

