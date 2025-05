Gayéri : Les élèves du lycée provincial de Gayéri sensibilisés sur l’usage du téléphone portable en milieu scolaire

Gayéri, le 26 avril 2025 (AIB) – L’Association Nouvel Espoir de la Komondjari (ANEK) a sensibilisé, le vendredi 25 avril 2025, les élèves du lycée provincial de Gayéri sur l’usage du téléphone portable en milieu scolaire.

Lors de cette séance de sensibilisation, les élèves, venus nombreux pour la circonstance, ont salué la pertinence du thème, la qualité des échanges ainsi que l’approche pédagogique adoptée.

Pour beaucoup d’entre eux, cette initiative a permis de mieux comprendre les enjeux liés à un usage responsable du téléphone en milieu scolaire.

Vu l’importance du thème abordé, les élèves ont exprimé le besoin d’être formés en informatique, soulignant la nécessité de maîtriser les outils numériques afin de favoriser un usage plus éducatif et productif des technologies de l’information et de la communication.

Pour rappel, les 11 et 12 mars derniers, l’Association ANEK avait organisé des séances de formation en saponification au profit des élèves orphelins et vulnérables de l’école bilingue de Mandiadoudi, ainsi qu’au bénéfice des femmes déplacées internes du secteur 4 de Gayéri.

Lamoudi Nativité YONLI, AIB-Komondjari