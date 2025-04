Ouagadougou : Des élèves refoulés pour non-respect des règles de coiffure

Ouagadougou, 1er avril 2025 (AIB)-Des élèves du lycée professionnel Yennenga de Ouagadougou ont été refoulés à l’entrée de l’établissement ce mardi pour non-respect des nouvelles règles sur la coiffure en milieu scolaire, a constaté une collaboratrice de l’AIB sur place.

À la reprise des cours du troisième trimestre, le personnel enseignant du lycée professionnel Yennenga a appliqué strictement l’arrêté conjoint du 6 mars 2025 portant sur la coiffure des apprenants en milieu scolaire.

« La coiffure uniforme des apprenants est faite d’une coupe des cheveux à ras, simple et sans embellissement ni fantaisies quelconques. Toutefois, les tresses et les nattes de cheveux naturels et assimilées sont autorisées pour les filles », stipule l’arrêté.

Cependant, ce mardi matin, plusieurs élèves, notamment des filles, ne se sont pas conformées à cette mesure et se sont présentées avec des coiffures interdites. Elles ont alors été refoulées.

Selon la proviseure de l’établissement, Tamalgo Julie Zoungrana, cet arrêté a été lu et expliqué aux élèves avant les congés.

« Ce matin, beaucoup d’élèves se sont conformés, mais ceux qui ont refusé d’appliquer les consignes se sont vu interdire l’accès à la cour de l’école », a-t-elle déclaré.

Madame Zoungrana a insisté sur le respect de la réglementation en rappelant que les élèves dont la coiffure n’est pas conforme ne pourront pas accéder à l’établissement.

« Et lorsqu’un élève est absent, des mesures sont également prévues pour gérer ces absences », a-t-elle ajouté, en faisant allusion aux soustractions de points pour absence injustifiée.

Certaines élèves ont dû modifier sur place leur coiffure pour se conformer aux nouvelles exigences. C’est le cas de Reine, qui a remplacé ses twists par des nattes simples afin de pouvoir entrer dans l’établissement.

Bernadette Nana, une autre apprenante, salue l’initiative mais reste perplexe face à certaines interdictions.

« L’initiative est bonne, mais je ne comprends pas pourquoi ils ont refusé nos twists, alors qu’ils sont faits uniquement avec nos cheveux naturels », se plaint-elle.

En rappel, le ministère de l’Enseignement de base et de la promotion des langues nationales, a exhorté la communauté éducative au strict respect des dispositions de l’arrêté, réaffirmant ainsi l’engagement des autorités à encadrer l’apparence des apprenants en milieu scolaire.

Agence d’Information du Burkina

DT-BO/ata