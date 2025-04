Burkina-Kourittenga-Société-Acteurs-Lutte-Violences

Koupéla/Déclaration d’abandon des pratiques néfastes : Les acteurs de lutte à l’unanimité réaffirment leur engagement

Kourittenga, 28 mars 2025 (AIB)- L’ONG Children Believe, a tenu, ce vendredi 28 mars 2025 à Koupéla, une cérémonie de grande déclaration publique de l’abandon des pratiques néfastes notamment le mariage des enfants, l’excision et bien d’autres formes de violence faites aux enfants. L’activité a connu la présence des autorités administratives, coutumières et religieuses et différentes couches sociales venues de plusieurs villages de la province du Kourittenga.

Créer des normes sociales positives afin de contribuer à accélérer la promotion de l’abandon du mariage forcé ou précoce, de l’excision et de toute autres formes de pratiques néfastes est l’objectif visé par le projet à travers cette grande déclaration publique.

A entendre la directrice des programmes de Children Believe, Kotogueto Armande Sanou, l’activité était de renforcer l’engagement des autorités administratives, les leaders coutumiers, religieux et l’ensemble de la communauté sur l’abandon des pratiques qui sont néfastes aux enfants et aux femmes.

« Aujourd’hui, les communautés se sont engagées à dire non, à la pratique de l’excision, du mariage forcé et précoce et cela aura un impact positif fort sur la vie des enfants », a souligné la directrice des programmes de Children Believe.

A cette grande déclaration publique de l’abandon des pratiques néfastes, les différentes couches sociales présentes ont marqué leur engagement indéfectible à soutenir l’initiative.

« La pratique de l’excision et le mariage forcé porte un coup dure à la vie sociale. Et pour cela, nous avons pris des engagements d’accompagner les organisations et les projets dans la lutte afin de pouvoir mettre fin à de telles pratiques hors de nos contrées. Nous les soutenons et nous sommes avec eux pour toujours pour le combat », a indiqué le Napam-boum Naaba, représentant sa majesté Naaba Yemdé de Koupéla.

Selon le représentant des églises évangéliques, le Pasteur Wendpouiré Sawadogo, apprécie les actions de Children Believe et ses partenaires qui leur ont permis de prendre conscience du danger de certaines de nos pratiques.

« Les pratiques telles que l’excision, le mariage des enfants sont déconseillées dans notre religion », a-t-il dit.

Pour lui, les leaders des églises évangéliques, réaffirment leur engagement à combattre ces pratiques dans toutes ses formes et de pérenniser les acquis déjà engrangés.

Le représentant de l’église catholique, le catéchiste Alexis Zougmoré, a noté que l’église s’était déjà engagée dans la lutte contre certaines pratiques néfastes notamment le mariage précoce.

« Aujourd’hui, si nous avons des organisations qui œuvrent à ce que certaines de nos pratiques vraiment néfastes soient abandonnées, nous ne pouvons que les encourager et nous leur réaffirmons notre soutien dans la lutte contre de telles pratiques », a-t-il ajouté.

Sur la même ligne, le représentant de la communauté musulmane a précisé que de telles pratiques étaient déconseillées par la religion musulmane.

« La communauté musulmane est prête à accompagner Children Believe et ses partenaires dans la lutte contre ces pratiques néfastes qui minent la vie dans les familles », a-t-il soutenu.

Quant à la représentante des femmes, Alphonsine Damiba « Nous, femmes de la province du Kourittenga, nous prenons l’engagement de redoubler d’effort et à travailler de sorte à changer très positivement les comportements afin de mettre fin aux pratiques néfastes qui mettent en péril la vie de nos filles».

Le secrétaire général de la province du Kourittenga, Fernand N’Do, représentant le Haut-commissaire, a salué l’ensemble des acteurs qui ont pris l’engagement à lutter contre ces pratiques néfastes qui limitent les perspectives d’avenir des enfants.

Il a par ailleurs invité l’ensemble, chacun dans son environnement, de pouvoir dénoncer afin de contribuer à mettre fin à de telles pratiques.

