Niger : Plus de 200 milliards de FCFA de recettes pétrolières en 2024 (ministre)

Niamey, 24 Fév (ANP)-Au Niger, les recettes pétrolières étaient de plus de 200 milliards de CFA en 2024 contre 64,1 milliards de FCFA en 2020, a rapporté le ministre en charge du Pétrole, Dr. Sahabi Oumarou au cours d’un entretien accordé ce lundi 24 février 2025 à la Télé Nationale dans le cadre de la mise en œuvre de la lettre de mission de son département ministériel.

S’exprimant sur l’apport du pétrole dans le budget national et particulièrement dans l’économie Nigérienne, le ministre Sahabi Oumarou a tout d’abord expliqué que le pétrole a été un facteur de résilience pour le pays après les événements du 26 juillet 2023, et est aussi un facteur d’intégration puisque le Niger a conclu une convention avec plusieurs pays africains dans le domaine gazier.

Le ministre Sahabi Oumarou a annoncé qu’en « 2020, les recettes pétrolières représentaient pratiquement 2,86% du budget national puisqu’on avait 64,1 milliards et en 2024 on a 204 milliards de CFA et les perspectives sont bonnes ».

Sur l’économie, le ministre a fait cas des emplois directs au niveau des trois (3) opérateurs : au niveau de CNPC on a 409 nigériens qui ont un emploi direct ; à la SORAZ on a 442 nigériens et chez WAPPCO on a 85 nigériens sans oublier les sous-traitants.

Notons que la lettre de mission confiée au ministre en charge du pétrole par le Chef de l’Etat, porte notamment sur le renforcement du dispositif d’encadrement des ressources pétrolières et gazières afin d’optimiser leurs contributions à l’économie ; définir un cadre propice aux investissements ; mettre un dispositif de mesure des résultats d’évaluations et performances des actions du ministère.

Le Niger est devenu producteur de pétrole depuis 2011, rappelle-t-on.

AIO/AS/ANP 0182 février 2025