Burkina-Nahouri-Insecurité

Nahouri/Santé : 1 925 poulets impropres à la consommation incinérés à Pô

Pô, 25 fév. 2025 (AIB)-Les services du poste de contrôle vétérinaire aux frontières de Dakola en collaboration avec les services de sécurité de Pô, ont incinéré, ce mardi 24 février 2025 à Pô, dans la province du Nahouri, 1 925 poulets impropres à la consommation.

1925 poulets impropres à la consommation conditionnées dans 175 cartons, ont été incinérées ce mardi 24 février 2025, par le poste de contrôle aux frontières de Dakola en collaboration avec les services de sécurité de Pô.

Selon le responsable du poste, Abdoul Malick Nama, c’est une patrouille des éléments de l’antenne régionale de l’unité anti-drogue qui a intercepté dans la nuit du 22 février 2025, deux véhicules transportant ces poulets avariés.

Pour lui, les populations ignorent les risques sanitaires et les conséquences de la consommation de ces poulets.

Tout en saluant l’énorme travail des forces de défense et de sécurité, M. Nama, a invité les populations à collaborer avec ces derniers car leur action sur le terrain a pour seul objectif de préserver leur santé.

Il faut rappeler que le Burkina Faso par un arrêté interministériel de 2015 interdisait l’importation, la distribution et la commercialisation de la volaille, des produits aviaires et de leurs dérivés d’origine, en provenance des pays infectés par le virus H5N1 et H5N3 de la grippe aviaire.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/yo