Tenkodogo : Adaman Kamboné invite les Wayiyans de Pédogo à être de vrais patriotes

Tenkodogo, 23 février 2025 (AIB) – L’Association des jeunes leaders patriotes de Pédogo, un village situé à quelques encablures de Tenkodogo, a inauguré, dimanche, un nouveau rond-point en l’honneur de l’AES.

Ce rond-point symbolise l’engagement des chefs d’État de la confédération et sert de lieu de rassemblement pour les Wayiyans de la localité.

Le chargé de mission auprès de la présidence du Faso, Adaman Kamboné, qui a présidé la cérémonie d’inauguration, a attiré l’attention des Wayiyans sur le rôle qu’ils doivent jouer.

« J’invite les Wayiyans et l’ensemble de la population à être de vrais patriotes, à travailler en étroite collaboration avec les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et les VDP, dans le strict respect des règles.

Il est également primordial d’éviter de divulguer sur les réseaux sociaux des informations sensibles, telles que les positions des FDS et des VDP, au risque de compromettre la lutte », a-t-il déclaré.

À cette occasion, les Wayiyans ont fait don d’une centaine de poches de sang pour sauver des vies, ainsi que de plus de huit sacs de détergents, trois cartons de savon et une somme de cent mille francs CFA, remise aux militaires du 61e RIC.

Pour sa part, le président des leaders patriotes de Pédogo a rappelé aux quatorze membres de son bureau et aux habitants l’importance du rôle des Wayiyans dans ce contexte difficile.

Naaba Kolmboudou, chef du village, a affirmé sa détermination à soutenir, aux côtés des Wayiyans, les plus hautes autorités du pays ainsi que les FDS et les VDP dans leur mission de reconquête du territoire national.

Quant au représentant du président de la veille citoyenne de Pédogo, Sorgho Abdou, il a déclaré :

« Partout au Burkina Faso, les citoyens ont compris qu’ils doivent accompagner le président du Faso pour libérer le pays et garantir un avenir meilleur pour nos enfants. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. »

Agence d’information du Burkina

SM/ata