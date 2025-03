Burkina/Nayala-Commémoration-Anniversaire-Veille-Citoyenne

Nayala: La veille citoyenne célèbre son 1er anniversaire sous le signe de l’engagement collectif pour la sécurité

Toma, 20 mars 2025 (AIB) – Le mouvement de veille citoyenne de la commune de Toma s’est réuni mercredi pour commémorer l’an un de son engagement pour la sécurité et le développement de la province du Nayala.

À travers cette célébration, Les artisans, les chefs coutumiers, et les autorités locales ont tous exprimé leur volonté de continuer à travailler en synergie pour le développement et la sécurité en participant à la veille sur la place de la nation de Toma.

Le secrétaire général de la province de Nayala, Adama Diallo représentant a exprimé sa satisfaction des résultats obtenus grâce aux mouvements de veille. Il a félicité les participants pour leur mobilisation et leur engagement, soulignant que les actions menées sont essentielles dans un contexte de menaces sécuritaires croissantes.

« Nous sommes en train de construire une dynamique de souveraineté totale », a-t-il affirmé, appelant à la persévérance et à la détermination pour surmonter les défis.

Il a également abordé la nécessité d’une sensibilisation accrue face aux enjeux sécuritaires. « Les mouvements de veille ont un rôle crucial à jouer en alertant les autorités sur les situations préoccupantes et en mobilisant la population autour des questions de sécurité», a-t-il indiqué.

« Votre vigilance est essentielle pour lutter contre le terrorisme », a ajouté, le représentant du Haut-commissariat, rappelant l’importance d’une collaboration entre la population et les forces de sécurité.

Pour la représentante des artisans de Toma, Ki née Paré Raïssa, il est nécessaire de « se tenir la main pour avancer ».

Elle a axé sa déclaration sur l’action collective tout en insistant sur le fait que le travail ne devait pas s’arrêter après un an, mais se poursuivre indéfiniment pour le bien du Burkina Faso.

La chefferie coutumière a pour sa part a souligné l’importance de la mission qui incombe à chacun dans la lutte pour la sécurité et la paix avant d’encourager les participants à continuer leur travail avec patriotisme.

L’événement a également été l’occasion de rapporter des actions réalisées par la veille citoyenne qui sont entre autres, une marche de soutien au président Ibrahim Traoré, et des initiatives de nettoyage pour embellir et sécuriser leur environnement.

Agence d’information du Burkina