Burkina-Sourou-2è Édition-JEPPC

Sourou/JEPPC: Le haut-commissaire invite toute la population à participer activement aux activités

Tougan, 26 mars. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Sourou, Désiré Badolo, a invité hier mercredi toute la population de son ressort territorial à participer activement aux activités de la deuxième édition des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne(JEPPC).

« Je voudrais vous inviter à prendre part, les semaines à venir aux différentes activités entrant dans le cadre des journées d’engagement patriotique et de la participation citoyenne », a déclaré le Haut-commissaire du Sourou, Désiré Badolo.

Le premier responsable de la province s’exprimait mercredi 26 mars 2025 à Tougan lors du lancement de la deuxième édition des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne(JEPPC) placée sous le thème: « Pour l’ordre et la discipline : je m’engage »

Le coup d’envoi de cette deuxième édition a été marqué par une montée solennelle des couleurs au haut-commissariat de Tougan en présence des forces de défense et de sécurité (FDS) et des forces vives de la province.

« Pour son patriotisme, j’invite chaque citoyen à payer ses taxes pour honorer la journée provinciale de civisme fiscal », a ajouté le Haut-commissaire, Désiré Badolo.

Plusieurs activités sont prévues à Tougan au ours des JEPPC), notamment une conférence sur le thème des journées, une conférence sur le civisme et la participation citoyenne, une sensibilisation sur le port du casque, une journée provinciale de civisme fiscal, une journée de salubrité et du consommons local.

Agence d’information du Burkina