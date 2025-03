Moussa Alex Sawadogo nommé Directeur général de l’Agence burkinabè de la cinématographie et de l’audiovisuel

En rappel, l’Agence burkinabè de la cinématographie et de l’audiovisuel est née en novembre 2024, de la fusion de la Direction générale de l’Institut supérieur de l’image et du son (ISIS), de la Direction générale du FESPACO du secrétariat technique du Centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel, de la Direction de la cinématographie et de l’audiovisuel.

Agence d’information du Burkina