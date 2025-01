Burkina-Namentenga-Promotion- Cohésion

Namentenga : Militaires civils en tandem pour la promotion de la cohésion sociale

Boulsa, 1er jan 2025 (AIB)- Les populations civiles de la commune de Dargo et les Forces combattantes de ladite localité ont mené en tandem les 31 décembre 2024 et 1er janvier 2025, des activités de loisirs et sportives dans le but de renforcer la cohésion sociale, le vivre ensemble. Il s’est agi pour l’occasion de briser le mythe entre militaires et civils, en vue de combattre avec succès le terrorisme. En football, l’équipe des forces combattantes a triomphé de celle des civils par le score d’un but à zéro.

Le jeu de l’aztèque, de dame, de waré, de pétanque, de ludo, de scrabble sont les jeux de loisirs auxquels les joueurs en compétition ont déterminé leurs champions.

En football, l’équipe des maris a été battue par leurs épouses par le score de deux buts à zéro. Rentrée en 2è position, l’équipe composée des joueurs des volontaires pour la défense de la patrie (VDP) des unités militaires Fantôme, Guépard et Glouton a battu l’équipe des civils par le score d’un but à zéro.

Avant les différentes compétitions sportives et de loisirs, le haut-commissaire, Adama Conseiga qui était accompagné des directeurs provinciaux et des chefs de services ont échangé à bâtons rompus avec les forces vives de la commune.

Ce faisant, les « Dargolais » ont félicité les unités militaires présentes à Dargo pour leurs performances sur l’ennemi et ont souhaité un accompagnement en vivres, la réinstallation des populations des quatre autres villages de la commune et le rétablissement du réseau de communication.

Saisissant l’occasion, les responsables des unités militaires ont mené des séances de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive avant de faire place au bal populaire.

Les danseurs ont observé une pause à 00 heure pour marquer l’arrivée de 2025 en se souhaitant respectivement leurs vœux de santé, de paix, et de succès et de bonheur

Le haut-commissaire et sa délégation ont rencontré les militaires dans leurs lieux de rassemblement à Dargo et à Boko pour les encourager dans leurs efforts pour la reconquête du territoire national.

Le province de la province du Namentenga, Adama Conseiga a présenté ses meilleurs vœux aux Forces combattantes engagées sur le champ de bataille.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ATA