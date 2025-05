Burkina-Namentenga-Journée-Hommage

Namentenga : Un lycée de Boulsa rend hommage à un enseignant admis à la retraite

Boulsa, 4 mai 2025 (AIB)- Une délégation de professeurs et d’élèves du lycée privé Saint François d’Assise de Boulsa conduite par le professeur Isidore Sawadogo, a rendu hommage le 3 mai 2025 à l’enseignant admis à la retraite, Jean-Baptiste Damiba.

« Je vous témoigne toute ma reconnaissance pour le choix porté à ma modeste personne », a indiqué l’enseignant, Jean-Baptiste Damiba, admis à la retraite.

La tâche de l’enseignant selon M. Damiba est la plus délicate et la plus noble au monde du fait qu’il enseigne et éduque les enfants qui sont les bâtisseurs de demain.

Dans les échanges, il a partagé ses expériences, ses aventures et ses mésaventures.

Après avoir félicité les enseignants et les élèves, Jean Baptiste Damiba a précisé que ses collègues bénéficient beaucoup d’avantages de nos jours tels que les routes, le téléphone, l’électricité et les services sociaux de base.

Il leur a demandé d’en tirer profit pour mieux éduquer les élèves pour un Burkina prospère.

Le retraité s’est également appesanti sur la discipline, le respect des ainés et l’assiduité au travail.

Selon lui, la seule récompense que les parents attendent de leurs enfants, c‘est leur réussite à l’école et dans la vie.

« N’abusez pas trop des téléphones portables. Faites en des outils de travail et non de distraction. Merci pour la considération et pour les cadeaux. Que Dieu vous bénisse », a-t-il souhaité.

En rappel, l’instituteur à la retraite, Jean-Baptiste Damiba est le correspondant de l’AIB dans la province du Namentenga

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ATA