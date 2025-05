BURKINA-SANTE-CAMPAGNE-VACCINATION- BILHARZIOSE

Burkina/Santé : Plus de 3 millions d’enfants de 5 à 14 ans seront traités contre la bilharziose

Ouagadougou, 6 mai 2025 (AIB)- 3,5 millions d’enfants âgés de 5 à 14 ans seront traités du 5 au 10 mai 2025 contre la bilharziose, dans 27 districts sanitaires de 8 régions du Burkina Faso.

« Je salue la population, les chefs coutumiers et religieux qui se sont mobilisés pour la cérémonie de lancement officiel de la campagne contre la schistosomiase ou bilharziose au Burkina Faso », a affirmé le représentant du ministre de la Santé, Syvestre Tiendrébéogo.

M. Tiendrébéogo par ailleurs chargé de mission dudit département, a précisé que 3,5 millions d’enfants de 5 à 14 ans seront traités du 5 au 10 mai 2025 contre la bilharziose, dans 27 districts sanitaires de 8 régions du pays.

Elles sont entre autres, la Boucle du Mouhoun, des Cascades, du Centre, du Centre-Est et de l’Est.

Le chargé de mission du ministère de la Santé, s’exprimait mardi à l’école de kolgh-Koom, dans l’arrondissement 3 de Ouagadougou, lors du lancement de la campagne de traitement de masse contre la schistosomiase et les géohelminthiases au Burkina.

Selon lui, cette grande mobilisation, à travers le ministère en charge de l’Enseignement de base, traduit l’intérêt que le monde scolaire accorde à l’activité.

Sylvestre Tiendrébéogo a également félicité les élèves et leurs encadreurs pour leur engagement patriotique à la réussite de la présente campagne de traitement contre la bilharziose.

La coordinatrice du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées, Dr Boézemwindé Kaboré, a fait remarquer que la bilharziose est une maladie liée à un parasite appelé schistosoma dont la contamination se fait à partir de l’eau souillée, d’excréments ou d’urines souillées.

A l’écouter, la maladie est endémique dans plusieurs régions du pays avec de faibles prévalences de 10% sauf au niveau du district sanitaire de Batié où la prévalence est élevée.

« C’est une maladie qui est constatée au niveau des enfants d’âges scolaires de 5 à 15 ans, des familles de pêcheurs ou des populations vivant dans des zones très irriguées », a-t-elle soutenu.

Dr Boézemwindé Kaboré, a souligné que la maladie se manifeste par des brûlures avec la présence du sang dans les urines et dans les selles du patient.

« A un stade avancé, on peut assister à un cancer de la vessie ou à des artères pulmonaires. La stratégie majeure recommandée par l’OMS est ce traitement de masse qui consiste à donner gratuitement les médicaments aux enfants de 5 à 14 ans et les adultes de 15 ans et plus », a-t-elle poursuivi.

Dr Kaboré a aussi noté que l’objectif de la campagne de traitement de masse contre la bilharziose est de réduire la morbidité et la mortalité et prévenir les graves complications de la maladie.

Agence d’information du Burkina

NO/BH/ATA