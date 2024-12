Namentenga:   Le Conseil provincial de sécurité alimentaire  réfléchissent sur la sécurité alimentaire

Burkina-Namentenga-Alimentation

Boulsa 24 déc. 2024 ( AI)B- Les membres du comité technique du conseil provincial de sécurité alimentaire (CP/CPSA ) ont tenu le mardi 24 décembre 2024 à Boulsa, leur 2è session pour réfléchir sur les résultats de la campagne agricole humide et les moyens à mettre en œuvre pour assurer la sécurité alimentaire dans la province.

Au cours de la rencontre, les membres ont analysé les données des différents secteurs d’activités agropastorales halieutiques et l’assistance alimentaire qui leur ont été présentées.

Il s’est agi lors des échanges, de capitaliser et remonter les différentes données analysées à l’échelle régionale et nationale, en vue de permettre au gouvernement de prendre des décisions idoines pour assurer la souveraineté alimentaire.

Pour l’occasion, les participants se sont focalisés notamment sur l’organisation des producteurs pour une gestion efficiente de leurs productions, la gestion des plans d’eau pour éviter leur ensablement et leur dégradation.

Le directeur provincial en charge de l’Agriculture et président du CT/CPSA du Namentenga, Mamadou Sidibé a remercié les participants pour leurs diverses contributions et l’Alliance technique et d’assistance au développement ( ATAD ) à travers elle pour son soutien financier

