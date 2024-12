Burkina-Ioba-Vœux

Ioba/ Vœux : Le haut-commissaire invite les populations à soutenir les initiatives présidentielles

Dano, (AIB) – Le haut-commissaire de la province du Ioba, Innocent Ouattara, a invité les populations à soutenir les initiatives présidentielles pour le développement, le vendredi 27 décembre 2024 à Dano.

Dans son message du nouvel an le nouveau haut-commissaire du Ioba, Innocent Ouattara, a indiqué que 2025 est une occasion précieuse de réflexion et d’espoir pour le Burkina Faso.

« Soutenons les initiatives présidentielles pour le développement afin de garantir à notre pays sa souveraineté. Mobilisons-nous davantage avec nos braves forces de défense et de sécurité (FDS) et les volontaires pour la défense de la patrie (VDP), résolument engagés pour la reconquête du territoire, pour le retour de la paix », a ajouté M. Ouattara.

Le premier responsable du Ioba a ajouté que c’est par l’union des forces que les burkinabé parviendront à surmonter les obstacles et à réaliser leurs ambitions communes.

Il a salué la solidarité et la résilience des populations de la province au cours de cette année qui s’achève.

« Ensemble, nous avons fait preuve de courage face à l’adversité. Ainsi toutes les écoles fermées ont été réouvertes et plus de 5700 personnes déplacées internes ont été réinstallées », a-t-il précisé.

Il a loué les FDS et les VDP pour leur courage et abnégation pour les résultats satisfaisants engrangés.

Il a remercié également tous les acteurs qui ont contribué à l’amélioration des conditions de vie des populations. Le haut-commissaire a exprimé une pensée pour toutes les victimes du terrorisme.

« Que la lumière de l’espoir brille dans nos foyers et que nos rêves collectifs prennent forme dans une année de santé, de succès et de bonheur », a-t-il souhaité.

Agence d’information du Burkina