Namentenga/Education : La 2e édition de la journée culturelle se tient sous le signe de la cohésion sociale

Boulsa, 14 avril 2025 (AIB)- La circonscription d’éducation de base (CEB) Boulsa I a tenu le samedi 12 avril 2025, sa 2e édition de la journée culturelle. Cette 2e édition placée sous parrainage de l’artiste musicien Hato Ima avait pour thème « Promotion du sport et de la culture à l’école primaire : Facteur de cohésion sociale dans un contexte de résilience ».

La deuxième édition de la journée culturelle de La circonscription d’éducation de base (CEB) Boulsa I s’est déroulée le samedi 12 avril 2025, dans la province du Namentenga, de la région du Centre-Nord.

Placée sous le thème « Promotion du sport et de la culture à l’école primaire : Facteur de cohésion sociale dans un contexte de résilience », cette journée a vu la présence des corps constitués de la province , plusieurs troupes culturelles des écoles de la CEB

44 prestations artistiques se sont exprimées en danse traditionnelle, 3 en théâtre, 7 en danse tradi-modernes, 9 en récital, 1 en conte, 7 en défilé de mode et 4 en humour.

D’une manière ou d’une autre, les prestataires ont fustigé la stigmatisation, la haine et l’exclusion sociale.

Ils ont également rendu hommage aux responsables du pays notamment au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré tout en appelant à la cohésion sociale et à la mobilisation générale pour la défense de la patrie.

Satisfait de l’engouement des partenaires autour de la culture et du sport, le Chef de circonscription d’Education de base (CCEB) de Boulsa I, l’inspecteur Charles Zongo a remercié le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Boulsa et les membres des corps constitués pour leur presence et pour leurs soutiens à la réussite de la journée.

M. Zongo a aussi fait une mention spéciale au parrain natif de Boulsa pour son accompagnement, au président de l’association Wendkouni Dieudonné Nonaba, aux encadreurs des troupes, aux élèves artistes et aux enseignants pour leur soutien inestimable à l’éducation,

Pour lui, les élèves se sont bien défoulés pendant la journée culturelle et l’objectif recherché a été atteint.

Le président du jury, Amédée Marcel Tarniesga a fait remarquer que les résultats des différentes compétitions seront connus au regard de l’importance du travail qui lui était dévolu.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ATA