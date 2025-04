Burkina-Art-Culture-Evènement

Ziro (Centre-ouest) : Lancement de la 3e édition de « A nous les scolaires »

Sapouy, 12 avril 2025 – La troisième édition de l’événement artistique et culturel en milieu scolaire, dénommé « À nous les scolaires (ANLES) », a été officiellement lancée ce samedi 12 avril 2025 à la Maison des jeunes de Sapouy, a constaté l’AIB.

Cette édition a rassemblé plusieurs établissements primaires et secondaires de la commune de Sapouy.

Les participants sont inscrits dans diverses disciplines telles que : le dessin (pour le primaire), le portrait (pour le secondaire), le play-back, le conte, le ballet (au choix ou traditionnel), le sketch, le récital (pour le primaire) et le slam (pour le secondaire).

Pour cette première phase éliminatoire, les établissements en lice se sont affrontés dans les disciplines du dessin, du portrait, du play-back et du sketch.

Sur scène, chaque groupe a démontré son talent artistique devant un jury attentif et un public enthousiaste composé majoritairement d’élèves venus encourager leurs camarades.

Le thème retenu pour cette troisième édition est : « Diversité culturelle et cohésion sociale pour l’excellence scolaire ».

L’événement est organisé par l’Association pour la promotion des valeurs citoyennes (APVAC). La deuxième manche éliminatoire est prévue pour le samedi 26 avril 2025, toujours à la Maison des jeunes de Sapouy.

Le samedi 12 avril au matin, les membres du comité d’organisation de l’ANLES se sont réunis dans l’enceinte de la Maison des Jeunes de Sapouy pour une opération de salubrité.

« Nous avons jugé nécessaire, et même très important, de venir nettoyer ce lieu afin de pouvoir tenir sereinement l’activité », a déclaré Dino Konaté, promoteur de l’ANLES.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

AK/ak