Namentenga : 60 femmes outillées sur la culture hors sol à Boulsa

Boulsa le 18 mars 2025 (AIB)- L’entrepreneur agricole et gérant de Smart feed industry, Jacques Simporé, avec l’appui technique des structures décentralisées de la province du Namentenga a assuré les 17 et 18 mars 2025 à Boulsa, la formation sur la technique de production agricole hors sol et en hygiène alimentaire au profit de 60 jeunes filles et femmes.

« Faire de ces jeunes, des entrepreneures agricoles pour assurer un tant soit peu à l’autosuffisance alimentaire et promouvoir la consommation d’aliments biologiques pour la santé humaine ont constitué l’un des objectifs recherchés, à travers la formation, » a souligné l’entrepreneur agricole, Jacques Simporé.

Par ailleurs , il a expliqué que dans un contexte de rareté des terres cultivables, du changement climatique, des risques des engrais et pesticides chimiques, il était nécessaire pour lui, de renforcer les capacités de 60 jeunes filles et femmes sur la technique de production agricole hors sol et en hygiène alimentaire.

Pour M. Simporé et gérant de Smart feed industry, son initiative visé à se conformer à la politique nationale du gouvernement d’une part et à l’autosuffisance alimentaire par la production et la consommation d’aliments sains d’autres part.

A cet effet, les participantes ont bénéficié de communications sur l’entreprenariat féminin, la gestion intégrée des cultures hors sol, la santé respectivement développées par chacun des techniciens concernés.

Le formateur a indiqué que les séances pratiques de production, les échanges interactifs, ont facilité l’appropriation des contenus des thèmes développés.

« Nous avons appris à faire une pépinière, à repiquer, à arroser et à entretenir nos plants sans faire beaucoup de dépenses jusqu’à la récolte et à la consommation. Et tout cela avec des matériaux locaux tels les bidons, les plats, les pneus avec peu d’eau et d’engrais organique », a confié l’une des participantes, Bénédicte Koudougou.

Elle a aussi souhaité bénéficier du matériel de protection tel que le grillage pour que leurs exploitations soient à l’abri des animaux .

Le formateur Jacques Simporé a assuré que des sorties terrain seront menées pour le suivi des apprenantes pour répondre à leurs problèmes sur le terrain.

M. Simporé a témoigné toute sa reconnaissance aux différents départements ministériels, les partenaires techniques, la Croix rouge et association GEFED pour leurs diverses contributions qui ont permis la réussite de la formation des 60 jeunes filles et femmes à la production agricole hors sol à Boulsa.

Agence d’information du Burkina

JBD/NOAS