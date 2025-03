Burkina-Namentenga-Redevabilité

Namentenga : Les couches socioprofessionnelles de la commune de Tougouri apprécient la gestion des affaires publiques 2022-2024

Boulsa, 18 mars 2025 (AIB)- Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Tougouri, Dieudonné Diasso a présidé le samedi 15 mars 2025, la journée de redevabilité de ladite commune. Pour l’occasion, les différentes couches socioprofessionnelles de la commune ont apprécié à sa juste valeur, le compte rendu de la gestion des affaires publiques locales de la période 2022-2024 avant de faire des projections pour l’avenir.

«Je vous félicite pour votre résilience inébranlable et votre détermination à relever les nombreux défis auxquels la commune fait face. Je vous appelle à plus d’engagement», indiqué le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Tougouri, Dieudonné Diasso.

M. Diasso s’est dit satisfait de la participation effective des couches socioprofessionnelles de la commune de Tougouri à la journée de redevabilité.

Saisissant l’opportunité, elles ont apprécié à sa juste valeur, le compte rendu de la gestion des affaires publiques locales de la période 2022-2024, avant de faire des projections pour l’avenir.

Pour le PDS de Tougouri, la délégation s’est réunie huit fois , a pris 32 délibérations et s’est appesanti sur la situation des budgets de fonctionnement et d’investissements exercices 2022-2024 et également sur le budget exercice 2025 dont les recettes s’élèvent à 94 467 506 FCFA contre 187 301 963 FCFA en 2022 et 17 138 000 FCFA comme budget d’investissements contre 94 768 682 FCFA en 2022.

Au cours de la même période 2022-2024, les secteurs de l’éducation et de la santé ont bénéficié des partenaires techniques et financiers d’importants investissements, à travers la réalisation des infrastructures et d’équipements divers.

Les problèmes sur la situation sécuritaire, la diminution du nombre des partenaires au développement et le retard des fonds alloués dans les domaines transférés aux collectivités suspension de tous les transferts de l’état vers les collectivités territoriales et la faible implication des institutions locales dans la mise en œuvre de la réforme ont été relevées comme difficultés par la délégation spéciale.

Les participants ont échangé, en outre entre autres, sur la cherté des céréales, la construction de la maison de la femme, l’éclairage public, le soutien à l’effort de paix, la gestion des boutiques de la commune.

« J’adresse à cette occasion un appel à l’union sacrée des filles et fils, aux partenaires techniques et financiers de la commune sur les divers chantiers de la commune pour qu’ensemble, nous puissions bâtir une commune de notre rêve », a-t-il soutenu.

Dieudonné Diasso a par ailleurs félicité les membres de la PDS pour leur résilience et les résultats obtenus dans ce contexte difficile du pays.

