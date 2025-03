BURKINA-CENTRE-OUEST-SOSUCO-COMMERCIALISATION-LANCEMENT

Koudougou : Le sucre SN-SOSUCO disponible à prix réduits

Koudougou, 18 mars 2025 (AIB) – La région du Centre-Ouest a lancé officiellement, ce mardi, sa campagne de commercialisation du sucre de la Société nouvelle Société sucrière de la Comoé (SN-SOSUCO) à des prix réduits soit 675F le sachet de sucre granulé et 825F le paquet de 1kg de sucre en morceaux, a constaté l’AIB.

Cet événement, placé sous le signe du développement endogène et de la résilience industrielle, marque une étape importante dans la stratégie économique du Burkina Faso.

Le lancement de cette campagne intervient dans une période de forte demande, coïncidant avec les périodes de jeûne musulman et chrétien. Comme l’a souligné le gouverneur par intérim de la région, Adama Jean Yves Béré, cette initiative vise à rendre hommage aux Burkinabè qui choisissent de consommer local, conformément à la vision des plus hautes autorités : « produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons ».

L’objectif principal de cette campagne est d’assurer la disponibilité du sucre « made in Burkina » sur l’ensemble du territoire national, à des prix abordables. Le prix du paquet de sucre en morceaux de 1 kg a été fixé à 825 FCFA, et celui du sachet de sucre granulé de 1 kg à 675 FCFA à Koudougou.

Pour garantir une distribution équitable, la quantité maximale de vente par personne est limitée à 5 paquets de sucre en morceaux et 5 sachets de sucre granulé.

Pour cette opération spéciale, un point de vente a été ouvert au sein de la Direction régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat du Centre-Ouest, à Koudougou.

Selon le directeur régional du commerce, Sou Siébou, 34 tonnes de sucre sont disponibles, réparties équitablement entre sucre en morceaux et sucre granulé. La présentation d’une pièce d’identité est obligatoire pour l’achat, afin de permettre à un maximum de personnes de bénéficier de cette offre.

Le gouverneur a tenu à saluer les efforts de la SN-SOSUCO pour répondre aux besoins de la population, malgré les difficultés rencontrées. Il a réaffirmé l’engagement du gouvernement à soutenir la société, qui joue un rôle crucial dans l’économie locale, avec plus de 3 000 emplois créés.

Face à une consommation nationale de sucre estimée à 300 000 tonnes par an, dont seulement 10% sont produits localement, le renforcement de la capacité de production de la SN-SOSUCO est une priorité. Des instructions ont été données pour élaborer un plan de relance et de développement.

Le lancement de cette campagne a été salué par la population, qui voit là une opportunité d’accéder à un produit de première nécessité à un prix abordable, tout en soutenant l’économie nationale.

Agence d’information du Burkina

