An 1 du retrait de l’AES de la CEDEAO : la région du Centre-Ouest marque son soutien indéfectible à cette décision historique

Koudougou, 28 jan. 2025 (AIB)- Les populations du Centre-Ouest ont massivement répondu à l’appel de la Coordination nationale des associations de la veille citoyenne (CNAVC) du Centre-Ouest, mardi, à la place de la nation de Koudougou pour soutenir la décision des pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) de quitter la CEDEAO, a constaté l’AIB.

Le retrait des pays de l’AES de la CEDEAO est désormais acté. Pour marquer son adhésion à cette décision historique, la CNAVC du Centre-Ouest a sonné la mobilisation des populations des quatre provinces de la région à la place de la nation de Koudougou ce mardi 28 janvier 2025.

Toutes les couches socioprofessionnelles étaient représentées notamment les femmes, les jeunes, les communautés coutumières et religieuses, les autorités administratives, les représentants des secteurs socioprofessionnels.

Tout le monde était là pour dire un Oui retentissant à la démarcation avec la CEDEAO. Les porte-paroles des différentes couches socioprofessionnelles se sont succédé à la tribune pour dire leur fierté d’appartenir à l’AES et combien ils sont enthousiasmés par cette vision courageuse et responsable des dirigeants des pays de l’AES qui ont opté pour l’indépendance et la souveraineté de leurs pays respectifs.

Au-delà de cet engagement sans faille à accompagner les dirigeants, les autorités coutumières et religieuses ont surtout engagé les populations à jouer de toutes leurs synergies et de toutes leurs intelligences pour faciliter la tâche aux dirigeants.

Le coordonnateur des leaders de la CNAVC, Moïse Kiendrebeogo, s’est réjoui de la forte mobilisation des populations venues des quatre provinces de la région (Boulkiemdé, Sanguié, Sissili, Ziro) pour marquer d’une pierre blanche l’événement du jour. Tout en remerciant les uns et les autres pour leur engagement et leur soutien indéfectible, il les a exhortés à maintenir la veille citoyenne pour qu’ensemble l’ennemi soit traqué jusqu’au coup de grâce.

Kiendrebeogo a également rassuré les dirigeants de l’AES de la détermination des populations à aller jusqu’au bout de la lutte.

