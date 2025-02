Burkina-Nahouri-Sport

Nahouri/Maracana de la solidarité de la commune de Guiaro : L’équipe de Bétaré A remporte la finale par 1 but à zéro

Pô, 25 fév. 2025 (AIB)-La présidente de la délégation spéciale de la commune de Guiaro, Monique Bazié, a présidé, le samedi 22 février 2025 à Guiaro, la finale de la deuxième édition du tournoi maracana de la solidarité de Guiaro. Pour cette édition, c’est l’équipe de Bétaré A qui a remporté le trophée sur celle de Bétaré B, par 1 but à 0.

Placé sous le thème « sport et culture facteurs de cohésion sociale », la deuxième édition du tournoi maracana de la solidarité de la commune de Guiaro, située à une trentaine de Km à l’Ouest de Pô, a refermé ses portes ce samedi 22 février 2025 avec la finale.

La finale a connu le sacre de l’équipe de Bétaré A sur celle de Bétaré B, par le score de 1 but à 0.

15 équipes composées de jeunes des villages de Guiaro ont rivalisé durant trois mois dans un esprit de fraternité et de faire play.

Selon le promoteur de ce tournoi, Yaya Aouya, cette activité vise à unir davantage les jeunes et consolider le vivre ensemble entre populations et forces de défenses et de sécurité ( FDS), pour un retour de la paix au Burkina Faso.

M. Aouya, a indiqué que durant la compétition, les populations ont été sensibilisées sur la cohésion sociale, le vivre ensemble et la collaboration étroite avec les FDS et le soutenir des VDP.

L’équipe de Bétaré A, victorieuse, a remporté un trophée, une enveloppe de 40 000 F CFA, un jeu de maillot et un ballon.

Celle de Bétaré B empoche 30 000 F CFA et un ballon.

Les autres équipes ont été également récompensées.

Avant le coup d’envoi, une minute de silence a été observée en la mémoire des FDS tombées pour la défense de la patrie.

Les autorités coutumières et religieuses ont aussi prié pour les forces combattantes.

La présidente de la délégation spéciale de la commune de Guiaro, Monique Bazié, a félicité les populations de Guiaro pour leur mobilisation autour de l’activité.

«C’est ensemble que le Burkina va gagner cette guerre qui lui a été imposée», a conclu l’autorité communale.

Cette édition a été parrainée Boureima Ouandjagabou, premier vice PDS de Guiaro.

En plus du football, des jeux de société ont été couplés à cette deuxième édition.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/yo