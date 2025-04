BURKINA-NAHOURI-EDUCATION-INSTALLATION

Nahouri/Enseignement secondaire : Le nouveau directeur provincial s’engage à accomplir sa mission avec loyauté

Pô, 13 avril 2025 (AIB)-Le nouveau directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire, Malick Simporé, s’est engagé, le vendredi 11 avril 2025 à Pô, à accomplir sa mission avec courage et loyauté, lors de son installation, par le secrétaire général de la province du Nahouri, Emile Hien, en présence de la directrice régionale et des acteurs de l’éducation.

Nommé en conseil des ministres du 9 avril 2025, l’inspecteur de l’enseignement secondaire, Malick Simporé, a été installé le vendredi 11 avril 2025 à Pô, dans ses fonctions de directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire du Nahouri.

Le nouveau directeur a témoigné sa gratitude auprès de sa hiérarchie pour la confiance placée à sa modeste personne pour conduire la politique du département en charge de l’enseignement secondaire dans le Nahouri.

« Je m’engage solennellement à accomplir ma mission avec courage et loyauté dans une franche collaboration », a déclaré Malick Simporé.

Il a dit mesurer la lourdeur de la tâche qui l’attend, mais compte travailler avec l’ensemble des acteurs dans une franche collaboration pour relever les défis.

La directrice sortie Noélie Yonli/Tapsoba, a salué l’accompagnement de l’ensemble des acteurs de la communauté éducative qui ont permis à la direction de relever les défis durant son séjour dans le Nahouri.

Le secrétaire général de la province du Nahouri, Emile Hien et la directrice régionale en charge de l’Enseignement secondaire du Centre-Sud, Djénéba Ouédraogo/Belemviré, ont félicité la sortie qui a imprimé sa marque à la tête de cette direction pendant 6 ans et 5 mois.

Les deux responsables ont rendu un vibrant hommage à Mme Yonli et félicité le nouveau directeur provincial pour sa nomination.

Ils ont indiqué leur disponibilité à l’accompagner afin qu’il relève les défis qui se présenteront à lui.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/bz