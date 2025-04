Burkina-Ganzourgou-Enseignement-Secondaire-Installation

Ganzourgou : Barthélémie Boudaoné installé à la tête de l’enseignement secondaire du Ganzourgou

Zorgho, (AIB) – Le haut-commissaire de la province du Ganzourgou, Aminata Sorgho/Gouba, a officiellement installé, vendredi 11 avril 2025 le nouveau directeur provincial de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique du Ganzourgou, Barthélémie Boudaoné, La cérémonie s’est déroulée dans la salle des fêtes de la mairie de Zorgho, en présence des acteurs de l’éducation des autorités et des partenaires sociaux.

La direction provinciale de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique du Ganzourgou a un nouveau directeur. L’inspecteur de l’enseignement secondaire, Barthélémie Boudaoné, nommé dans cette fonction en conseil des ministres du 3 avril 2025 a été officiellement installé le 11 avril. Il remplace Salifou Séré appelé à d’autres fonctions.

Dans son allocution, M. Boudaoné a exprimé sa reconnaissance envers le ministre pour « la confiance renouvelée », avant d’appeler à une « collaboration franche » avec les chefs de services, les enseignants et les encadreurs. Il a sollicité leur engagement à accompagner la mission collective tout en insistant sur la nécessité de privilégier « l’intérêt supérieur des élèves ».

Le nouveau directeur a également promis d’être à l’écoute des partenaires sociaux et des autorités administratives. Il a rendu hommage à son prédécesseur, M. Salifou Séré, pour l’héritage fructueux qu’il laisse dans la province.

En effet, M. Séré a dirigé la structure provinciale en charge de l’enseignement secondaire pendant 2 ans, 7 mois et 11 jours. Dans son allocution, celui-ci a évoqué les réalisations de son mandat : amélioration de la gouvernance par des réunions régulières et des procès-verbaux systématiques, acquisition d’un bâtiment annexe pour désengorger les bureaux, dotation en matériel informatique, et organisation sans incident des examens de 2023-2024.

« Ces efforts ont hissé le Ganzourgou au rang de meilleure province éducative du Plateau Central », a-t-il rappelé, précisant que la meilleure enseignante de la région de l’année 2024 vient du Ganzourgou.

Représentant le personnel, Mariam Ouattara a salué chez M. Seré « un leadership éclairé, marqué par l’écoute, le respect et la convivialité ». Elle a également rassuré M. Boudaoné. « Vous pouvez compter sur une équipe solidaire pour relever les défis à venir » a-t-elle dit. De son côté, le haut-commissaire, Sorgho/Gouba a loué « la dynamique édifiante » impulsée par le directeur sortant, tout en exhortant son successeur à « cultiver le dialogue » et à rester attentif aux préoccupations du terrain.

M. Seré a symboliquement confié à son successeur trois chantiers prioritaires : la bonne tenue des examens scolaires imminents, la pérennisation des lettres de félicitation aux agents méritants et la gestion de la coupe de football de la direction provinciale. La cérémonie s’est achevée par une remise de cadeaux au directeur sorti et des félicitations au nouveau venu.

Agence d’information du Burkina

MS/dnk/ata