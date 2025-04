BURKINA-NAHOURI-SPORT

Nahouri/Sport : La première édition de la coupe de la directrice de la maison d’arrêt de Pô lancée

Pô, 13 avril 2025 (AIB)-Le secrétaire général de la province du Nahouri, Emile Hien, a lancé ce vendredi 11 avril 2025 à Pô, la première édition de la coupe de la directrice de la maison d’arrêt et de correction de la localité, sous le thème : « Sport, facteur de résilience et de solidarité pour une réinsertion réussie ».

Pendant deux semaines, 8 équipes des Forces de défense et de sécurité (FDS), de Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP) et 6 équipes de civils, vont s’affronter pour décrocher le trophée de cette première édition de la coupe de la directrice de la maison d’arrêt de Pô.

Selon la promotrice par ailleurs directrice de la maison d’arrêt et de correction, Absetou Ouattara, cette compétition résonne comme un appel à l’espoir et à l’action dans un Burkina Faso confronté à de nombreux défis.

Mme Ouattara a indiqué qu’à travers le sport, elle veut cultiver la résilience, renforcer les liens sociaux et semer les graines d’une véritable solidarité, y compris derrière les murs d’un établissement pénitentiaire.

« Ce tournoi, qui rassemble 14 équipes venues de divers horizons symbolise notre volonté d’ouvrir les portes de la prison à la société, de briser les préjugés, et de dire haut et fort que la détention ne doit pas être une fin en soi », a-t-elle dit.

La directrice de la maison d’arrêt et de correction de Pô, a confié que ce moment est une invitation à venir découvrir sa structure, à porter un autre regard sur les personnes détenues, à dépasser la stigmatisation et à croire que tout être humain mérite une seconde chance.

Pour le match d’ouverture, l’équipe du secteur N°6 a fait jeu égal de 1 but partout contre l’AS Justice.

La finale est prévue pour le 26 avril 2025 sur le terrain du centre pénitentiaire.

La maison d’arrêt et de correction de Pô, a officiellement ouvert ses portes en novembre 2024.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/bz