BURKINA-NAHOURI-SANTE-INCINERATION

Nahouri : Des poulets et des gésiers impropres à la consommation incinérés à Dakola

Pô, 14 mars 2025 (AIB)-Les services du poste de contrôle vétérinaire aux frontières de Dakola, en collaboration avec les services de douane, ont incinéré ce jeudi 13 mars 2025 à Dakola, dans la commune de Pô, 1 610 poulets et 17 cartons de gésiers impropres à la consommation.

1 610 poulets conditionnés dans 161 cartons et 17 cartons de gésiers impropres à la consommation ont été incinérés ce jeudi 13 mars 2025, par le poste de contrôle aux frontières de Dakola en collaboration avec les services de la douane.

Selon le responsable du poste, Abdoul Malick Nama, cette pratique a la peau dure dans la commune de Pô malgré les sensibilisations.

« Cela fait moins d’un mois que nous avions incinérés une grande quantité ce qui veut dire que les populations ignorent les risques sanitaires et les conséquences de la consommation de ces poulets », a indiqué M. Nama.

Il a invité la population à collaborer avec les Forces de défense et de sécurité (FDS), car leurs actions sur le terrain ont pour seul but de préserver leur santé et de les protéger.

Abdoul Malick Nama, a poursuivi en rappelant que le Burkina Faso par un arrêté interministériel de 2015 interdisait l’importation, la distribution et la commercialisation de la volaille, des produits aviaires et de leurs dérivés d’origine en provenance des pays infectés par le virus H5N1 et H5N3 de la grippe aviaire.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/bz