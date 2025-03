BURKINA-KOURITTENGA-FISCALITE

Kourittenga/Journée provinciale de l’exemplarité : Le Haut-commissaire s’acquitte de ses obligations fiscales

Kourittenga, 13 mars 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo et des corps constitués de la province, se sont acquittés, dans la matinée du jeudi 13 mars 2025 à Koupéla, de leurs obligations fiscales, dans le cadre de la journée de l’exemplarité fiscale dans la province du Kourittenga.

Pour le directeur provincial des Impôts du Kourittenga, Sylvestre Kaboré, ce sont les impôts qui constituent le socle de développement économique et social des populations et chaque citoyen a l’obligation de le faire.

« Le Haut-commissaire et les corps constitués sont venus s’acquitter de leurs obligations fiscales et cet acte est un appel direct à l’endroit des populations à emboiter le pas de nos autorités qui en ont donné l’exemple. Et ensemble, nous arriverons à mettre fin à l’incivisme fiscal», a-t-il précisé.

Le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a indiqué qu’au regard de la conjecture internationale actuelle, chaque pays doit pouvoir compter sur ses ressources propres qui nécessite le paiement des impôts par les citoyens.

« Le gouvernement a institué cette journée d’exemplarité fiscale pour promouvoir le civisme fiscal, gage d’un développement endogène. De cela, il faut que les contribuables déclarent et paient leurs impôts », a-t-il soutenu

Il a invité les populations à se rendre dans les services des impôts et de s’acquitter de leurs obligations fiscales.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/bz