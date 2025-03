BURKINA-NAHOURI-ARMEES-ACADEMIE-SORTIE

Nahouri/Académie militaire Georges Namoano : Des nouveaux élèves officiers présentés au drapeau

Pô, 26 mars 2025 (AIB)-Le lieutenant-colonel Jean Marie Siryouma, commandant le commandement des écoles et centres de formation de l’armée de terre, a présidé ce mardi 25 mars 2025 à Pô, la présentation au drapeau et de port de passants de 219 Elèves officiers d’actives (EOA) de la 25e promotion, 70 Elèves officiers spécialistes (EOS) de la 15e promotion, 22 Elèves officiers pilote (EOP) de la 2e promotion et 50 Elèves officiers issus des rangs (EOIR) de la 9e promotion.

La présentation au drapeau le mardi 25 mars 2025 à Pô, marque la fin de la phase d’initiation et leur intégration officielle dans la grande famille des forces armées nationales pour ce qui concerne les EOA, les EOS et les EOP en présence des autorités régionales et de la gouverneure de la région du Centre-Sud, Massalado Yvette Nacoulma/Sanou.

La présentation officielle au drapeau et de port de passants des élèves officiers consacre l’engagement de ces jeunes officiers à servir sous les drapeaux de leur pays respectifs dans un esprit désintéressé et même au péril de leur vie.

Les 219 EOA de la 25e promotion dont 10 personnels féminins proviennent de 10 pays africains, les 70 EOS de la 15e promotion dont 12 personnels féminins tous Burkinabè, les 22 EOP dont 2 personnels féminins tous des Burkinabè et les 50 EOIR de la 9e promotion dont 04 personnels féminins tous des Burkinabè ont prêté serment.

Un serment qui les oblige à ne point abandonner le drapeau de leur pays quel que soit les circonstances.

Elle marque également le port de passants aux stagiaires par leurs aînés de la 24e promotion des élèves officiers d’accord.

Le lieutenant-colonel Jean Marie Siryouma a remercié les autorités administratives, coutumières et religieuses pour leur soutien permanent et prodigué des conseils aux stagiaires.

Il faut noter que la durée de formation à l’Académie militaire Georges Namoano (AMGN) pour les EOA est de deux ans, neuf mois pour les EOS six mois pour les EOP et huit mois pour les EOIR.

Une salle de cours a été inaugurée à la mémoire du capitaine Raphaël Belly Aniba Yaro, un cadre de l’AMGN, décédé en 2023 et une plantation d’arbres ont mis fin à la cérémonie.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/yo