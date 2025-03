BURKINA-KOURWEOGO-JOURNEE-PATRIOTIQUE

Kourweogo/Journées patriotiques : Le Haut-commissaire appelle la population à plus d’engagement patriotique

Boussé, le 26 mars 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Kourwéogo a appelé, le mercredi 26 mars 2025 à Boussé, la population à renforcer son niveau d’engagement en faveur de la nation, lors du lancement des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

La cérémonie s’est déroulée, le mercredi 26 mars 2025 à Boussé, en présence des directeurs et chefs de services provinciaux, de responsables coutumiers et religieux.

La cérémonie a été marquée par une montée des couleurs nationales suivi du message du Chef de l’Etat son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, lu par le Haut-commissaire de la province du Kourwéogo, Mahamadi Congo, traduit en langue nationale mooré.

Il a souligné que ces journées constituent une opportunité pour chacun de renforcer son niveau d’engagement en faveur de la nation.

Les participants ont mené une activité de salubrité à la maison des jeunes avant de suivre une communication sur le thème de la présente édition: « Pour l’ordre et la discipline je m’engage ».

Le Haut-commissaire est revenu sur la nécessité pour chaque citoyen de manifester son attachement à la patrie à travers des actes concrets.

A cet effet, il a appelé les populations à s’inscrire résolument dans l’esprit et la dynamique exprimé par le thème.

Mahamadi Congo, les a exhortés à respecter au quotidien entre autres les valeurs sociales de travail, l’intégrité, le patriotisme et d’engagement pour le bien-être collectif.

Le directeur provincial en charge de la Jeunesse, Seydou Bruno Ouédraogo, a animé une communication sur le thème.

Il a insisté sur la nécessité de renforcer la culture de la discipline et du civisme dans tous les de la vie sociale.

Il faut noter que les activités retenues pour cette édition sont entre autres, la salubrité des lieux publics dans les différentes communes de la province, les séances d’information et de sensibilisation sur la sécurité routière et une levée de fonds pour le soutien aux forces de défense et de sécurité.

