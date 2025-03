BURKINA-NAHOURI-ENGAGEMENT-JOURNEES

Nahouri/Journées d’engagement patriotique : Le Haut-commissaire invite les citoyens du Nahouri à être des modèles

Pô, 26 mars 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a invité, ce mercredi 26 mars 2025 à Pô, les populations du Nahouri à être des citoyens modèles en véhiculant des messages de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. C’était lors des journées nationales d’engagement patriotique et participation citoyenne célébrées par une montée de couleurs.

Les forces vives de la province du Nahouri et que les Forces de défense et de sécurité (FDS) de la garnison de Pô ont assisté ce mercredi 26 mars 2025 à Pô, à la montée solennelle du drapeau.

L’hymne de la victoire chantée en langue Kassena et la lecture du message du Chef de l’Etat ont été les temps forts de cette journée qui entre dans le cadre du lancement officiel des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, édition 2025, sous le thème : « Pour l’ordre et la discipline : je m’engage ».

Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a livré le message du Chef de l’Etat.

Il a salué les forces vives pour leur mobilisation autour de l’activité avant de les inviter à être des citoyens modèles en véhiculant des messages de paix, de cohésion sociale et le vivre ensemble.

Pour lui, la révolution est à la fois un état d’esprit, de la discipline et de l’ordre.

« C’est aussi la capacité à se conformer à des règles et à des normes fixées dans le cadre de la lutte contre la souveraineté nationale », a-t-il dit.

Le Haut-commissaire a également invité une fois de plus les Burkinabè à effectuer une halte pour faire le bilan de leur engagement en matière d’ordre et de discipline.

Sié Aristide Mohamed Kam, a loué l’engagement patriotique sans faille des Burkinabè qui a permis progressivement de recouvrer des pans entiers du territoire national et de réinstaller des villages.

Ces journées ont été lancées dans toutes les autres communes de la province.

