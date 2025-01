BURKINA-MOUHOUN-TERRITOIRE-RECONQUETE-SOUTIEN

Mouhoun/Reconquête du territoire national : Les VDP de Ouakara remercient les autorités de la Transition

Dédougou, (AIB) : Les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) unis à la population du village de Ouakara, dans la commune de Bondokuy, ont organisé le dimanche 12 janvier 2025 à Ouakara, une marche meeting à l’occasion du premier anniversaire de la réinstallation du village et témoigner leur reconnaissance aux autorités de la Transition sous le leadership du Chef de l’Etat Capitaine Ibrahim Traoré.

Le 28 mai 2023, le village de Ouakara subissait une attaque meurtrière sans précédent qui avait entrainé le déplacement massif de la population vers d’autres localités.

Grâce aux actions de reconquête engagées par les plus hautes autorités du pays, le village a été réinstallé le 13 janvier 2024 ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

A l’occasion de cet anniversaire de réinstallation, les VDP de la localité unis à la population de Ouakara, ont voulu traduire leur reconnaissance aux forces combattantes sous le leadership du Capitaine Ibrahim Traoré, pour la paix et leur retour dans leurs localités.

Pour ce faire, dès le matin du dimanche 12 janvier 2025, les populations et les VDP se sont mobilisés à la place des jeunes du village où ils ont entonné avec fierté l’hymne de la victoire, le Ditanyé avant de sillonner quelques artères du village avec en main des drapeaux des pays de l’AES et de leur partenaire stratégique la Russie avant de se retrouver au quartier général des VDP.

Cette manifestation de reconnaissance aux efforts fournis pour la reconquête de la localité a été saluée par les filles et fils de la localité venus de plusieurs localités du pays pour apporter leur solidarité.

Pour le Président de la délégation spéciale (PDS) d’une localité du Sahel, porte-parole des ressortissants, Sylvain Bicaba, l’initiative est à saluera à sa juste valeur.

Il a félicité les populations et les VDP pour leur résilience et a encouragé les jeunes à s’adhérer à toutes initiatives entrant dans le cadre de la cohésion sociale et des initiatives communautaires.

M. Bicaba a réitéré le soutien indéfectible des ressortissants du village à leurs frères et sœurs qui sont sur place au village.

« Cette forte mobilisation de ce jour est l’expression de notre gratitude aux efforts des autorités de la Transition, aux forces combattantes qui œuvrent à tout moment pour la paix. Nous sommes fiers de vous et nous n’hésiterons à vous manifester notre soutien et notre solidarité », a dit le PDS.

Le représentant des VDP, Seydou Janvier Zongo, cette manifestation est la reconnaissance des VDP de la localité aux bonnes volontés qui ont œuvré pour la réinstallation du village et l’installation des VDP pour aider à sécuriser ces populations.

Il a salué ses frères d’armes qui ont écouté l’appel du Président du Faso et qui ont accepté au sacrifice de leur vie s’engager pour défendre le village de Ouakara et ses villages environnants.

« Nous sommes déterminés à maintenir le cap pour la défense de notre patrie. J’invite mes frères d’armes à la franche collaboration entre nous VDP et les forces combattantes ainsi que les personnes ressources pour la bonne sécurisation de la zone », a lancé le représentant des VDP.

La cérémonie a connu la présence de notabilités coutumières et religieuses du village, qui ont fait des bénédictions pour la paix au pays et une victoire sur le terrorisme qui continue d’endeuiller des populations.

Le représentant du chef du détachement militaire de Bondokuy, le sergent Zangré, a témoigné les encouragements du détachement aux VDP de la localité pour leur courage et leur détermination à lutter pour la défense de la paix dans leur localité.

Il a salué la bonne collaboration entre les populations, les VDP et le détachement.

« Aux VDP, je vous invite à tenir bon et à conserver les acquis déjà concrétisé sur le terrain. La victoire est certaine et nous devrons tous garder le moral haut » a indiqué le sergent Zangré.

Pour l’occasion, la devise du pays a été expliquée et traduite en langue bwamu afin que les populations puissent cerner son sens et l’engagement dont il est question pour la défense de la patrie.

Les activités de réjouissance ont été menées dont un défilé de démonstration des VDP, un match de football qui a opposé les VDP et les jeunes du village avec pour but de raffermir la cohésion entre filles et fils de la localité et une bonne collaboration avec les VDP de la localité.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/yo