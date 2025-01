BURKINA-KOURWEOGO-SOCIETE-ASSOCIATION

Kourweogo : Une association appelle à l’unité pour développement du village de Routenga

Boussé, (AIB)-L’association Buudnooma pour le développement de Routenga, a tenu, les 11 et 12 janvier 2025 à Goudrin, la 5e édition de ses journées culturelles. Un cadre de rencontre et d’échanges entre ressortissants, acteurs locaux et amis, autour des défis liés au développement socio-économique de la localité.

Quarante-huit heures durant, le village de Routenga a connu une ambiance de fête marquée par des activités sportive et culturelle, de prestations d’artistes modernes, de troupes traditionnelles, de promotion des mets locaux et une conférence publique sur le thème : «Importance des liens familiaux et de l’engagement communautaire ».

Selon le président de l’association Buudnooma pour le développement de Routenga, Alain Pierre Sawadogo, la tenue de la rencontre annuelle répond de la volonté des filles et fils de la localité vivant à l’extérieur de rendre visite à leurs aïeules.

« Une occasion également de fédérer les efforts et les initiatives en faveur du développement socio-économique de leur village », a-t-il ajouté.

Pour le président du Conseil villageois de développement (CVD), Paul Tarbala Boudo, c’est une opportunité d’immersion pour les plus jeunes, dans les réalités sociales et culturelles de leur localité d’origine.

« Aussi, face aux nombreux besoins de la population en terme d’accès éducatif, aux soins de santé, à l’eau potable, de désenclavement et de retenue d’eau pour la promotion des activités de contre saison. L’Etat ne peut pas tout faire, il faut la contribution des habitants pour la résolution de ces questions», a-t-il dit-il.

Pour Paul Tarbala Boudo, la rencontre va permettre à l’association d’échanger avec les résidents afin de permettre une meilleure orientation de ses interventions.

Les notables du village ont salué la visite et ont souhaité que cette tradition se perpétue au fil des générations afin de conserver et de resserrer les liens entre les différentes familles et le village.

Les patriarches ont eu également une pensée pour les personnes affligées par la situation sécuritaire.

Le Tansoaba de Routenga a pour cela imploré Dieu, les mânes des ancêtres, de veiller sur les autorités gouvernementales, sur les forces combattantes et qu’ils leurs confèrent soutien et protection.

Il a formulé le vœu que les prochaines éditions se passent dans un contexte de paix et de sécurité pour l’ensemble de la nation.

Situé à une vingtaine de kilomètres au Nord de Ouagadougou, Routenga, connue sous le nom officiel de Goudrin, est un village de la commune de Boussé et relève au plan coutumier du Canton de Sao.

