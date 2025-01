BURKINA-MOUHOUN-ECONOMIE-LOTERIE

Mouhoun/Loterie nationale Burkinabè : Deux amis reçoivent leur lot de 79 907 500 FCFA

Dédougou, (AIB)-La secrétaire générale de la région de la Boucle du Mouhoun, Adjara Sandrine Kientéga/Ouédraogo, a remis, le jeudi 9 janvier 2025 à Dédougou, un chèque d’une valeur de 79 907 500 F CFA à deux parieurs Yéwami Dakuyo et Ouermi Saïdou, après avoir gagné le 4+1 du 29 novembre 2024. C’était en présence du directeur régional de l’Ouest de la LONAB, Boureima Ouédraogo.

Deux parieurs Yéwami Dakuyo, cultivateur et Ouermi Saïdou, agent commercial, ont gagné le gros lot de 79 907 500 F CFA après avoir misé ensemble la somme de 1 200 F CFA sur la bonne combinaison du 4+1 du 29 novembre 2024.

Le chèque a été remis le jeudi 9 janvier 2025 à Dédougou, aux bénéficiaires par la secrétaire générale de la région de la Boucle du Mouhoun, Adjara Sandrine Kientéga/Ouédraogo.

Elle a exprimé sa joie de remettre ce lot à des citoyens de la région, et a souligné l’importance des jeux de la LONAB dans le développement économique local.

La secrétaire générale, a encouragé les parieurs à continuer de jouer de manière responsable.

Mme Kientéga, a souhaité que leur gain puisse les aider à améliorer leurs activités, leur permettre de s’équiper convenablement pour un meilleur investissement.

« Je souhaite que ce gain puisse vous unir d’avantage et que vous puissiez réaliser des projets dont le retour sur investissement va être profitable à d’autres personnes et aider à résorber le chômage », a-t-elle souhaité.

Le directeur régional de l’Ouest de la LONAB, Boureima Ouédraogo, a souhaité un bon usage du gain.

« Nous souhaitons que cet argent puisse bénéficier aux gagnants, à leurs familles, à leurs amis et à toute la nation. La LONAB a pour mission d’accompagner l’Etat dans le processus de son développement socioéconomique, dans l’édification de la nation à travers des œuvres, en soutenant les évènements culturels, sportifs», a souligné le directeur régional.

Boureima Ouédraogo, a encouragé les deux gagnants et tous les parieurs, à jouer, de continuer à faire confiance à la LONAB afin de participer au développement du Burkina Faso

Les deux gagnants ont remercié la LONAB pour cette opportunité et ont déclaré qu’ils comptent utiliser une partie du gain pour des projets qui profiteront à leurs activités et à la communauté.

« Nous sommes des amis de longues dates et souvent nous misons ensemble pour les paris de la LONAB. Avant ce gain, nous avions des projets. Cela nous permettra de renforcer notre amitié et nous permettre vraiment de travailler dans l’agriculture et le commerce », ont-ils dit.

Le chef d’agence de la LONAB à Dédougou, Thierry Abel Millogo, s’est réjoui de ces gains et a encouragé les parieurs à toujours miser pour le développement socioéconomique du pays.

Ce gain permettra aux deux millionnaires de changer de vie mais aussi susciter l’enthousiasme parmi les autres parieurs de Dédougou.

Cet événement illustre une fois de plus le rôle important des jeux de hasard dans la vie des citoyens et leur potentiel à transformer des vies.

Au mois de mars 2024, un parieur de la ville de Dédougou avait gagné 91 millions de FCFA.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/yo