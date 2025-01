BURKINA-GOURMA-EDUCATION-INNOVATIONS

Gourma/Education : L’implémentation de l’initiation aux métiers expliquée aux directeurs d’écoles

Fada N’Gourma, (AIB)-La Circonscription d’éducation de base (CEB) de Fada N’Gourma 1, a expliqué, aux directeurs d’écoles et des centres d’éveil et d’éducation préscolaire de la politique éducative, le jeudi 9 janvier 2025 à Fada N’Gourma, sur l’initiation aux métiers, à l’anglais et à l’intégration des Technologies de l’information et de la communication (TIC) dans l’enseignement préscolaire et primaire.

Dans sa quête de souveraineté politique et socio-économique, le Burkina Faso a entrepris des innovations dans son système éducatif.

C’est ainsi que dans sa politique éducative, l’implémentation de l’initiation aux métiers, à l’anglais et les TIC est en voie de mise en application dans l’enseignement préscolaire et primaire.

Cette réforme a été expliquée aux directeurs d’écoles et des centres d’éveil, le jeudi 9 janvier 2025 à Fada N’Gourma, pour susciter une adhésion à tous les niveaux.

Selon le Chef de circonscription d’éducation de base (CCEB) de Fada N’Gourma, Ahadi Idani, les échanges avec les directeurs d’écoles et des centres d’éveil font suite à l’appel lancé par les autorités en charge de l’Education de base, visent à élargir l’information auprès de ces maillons essentiels du système éducatif afin d’assurer une grande adhésion des acteurs pour une meilleure mise en œuvre de ces innovations dans son entité éducative.

Pour réussir ces innovations, M. Idani, a fondé son espoir sur ses directeurs d’écoles et des centres d’éveil, l’adhésion des parents d’élèves et des ressources humaines et la collaboration des partenaires.

Le point focal des innovations de cette CEB, l’inspectrice Oumou Armelle Sondé, a soutenu que les réformes rentrent en droite ligne de la politique éducative qui décline déjà le profil du sortant de l’éducation de Base.

« Ces réformes ne sont pas nouvelles, car tout était défini, il suffisait de chercher les moyens pour la mise en œuvre effective », a souligné le point focal.

Pour Mme Sondé, ces innovations vont outiller l’apprenant de telle sorte qu’au sortir du système qu’il puisse s’insérer dans la société.

Le directeur de l’école primaire du secteur 1 F de Fada N’Gourma, Naganou Adamou Ouôba, a pensé que pour réussir la mise en œuvre de cette politique éducative, il faudrait que l’Etat accompagne de manière conséquente les acteurs en mettant à leur disposition le minimum pour le début.

Il a souligné également que les moyens financiers sont nécessaires pour la réussite de tout projet.

« Aujourd’hui, nous avons l’engagement de tous les enseignants parce que la dynamique politique fait que chacun pense que sa contribution aussi modeste ne peut pas être minimisée. Les enseignants sont prêts à accompagner toute réforme initiée par nos autorités », a affirmé le directeur de l’école primaire publique de Bougui classique, Noaga Yacouba Nassouri.

