Burkina-Valorisation-Talents-Jeunes

Burkina / Santé sexuelle : L’initiative Brave Awards pour récompenser les jeunes qui sensibilisent sur les bonnes pratiques

Ouagadougou, 8 janv. 2025 (AIB) – L’association SOS Jeunesse et Défis a présenté mercredi « Brave Awards », une initiative qu’elle exécute en partenariat avec Planned Parenthood Global (PPG), pour récompenser les jeunes qui se distingueront dans les domaines de la santé sexuelle et reproductive, de l’entrepreneuriat et de la culture.

L’association, chargée de la mise en œuvre de l’initiative « Brave Awards » en collaboration avec Planned Parenthood Global, son partenaire financier, a animé ce mercredi 8 janvier 2025, à son siège sis à Tanghin, dans l’arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou, une conférence de presse sur une stratégie innovante.

Pour l’occasion, il s’agit de présenter cette initiative permettant de valoriser le mérite des jeunes qui se sont distingués par leurs actions de communication et de sensibilisation, et qui ont promu les bonnes pratiques en matière de santé sexuelle et reproductive (SSR), d’entrepreneuriat et de culture de la paix.

Selon les organisateurs, la compétition regroupe au total 70 jeunes âgés de 15 à 24 ans, appelés les « Billi Now Now », sélectionnés pour leur engagement et leur capacité à changer les comportements des autres jeunes sur la SSR et la promotion de l’autonomisation des jeunes et des femmes.

À les en croire, le processus, débuté le 19 décembre 2024, s’achèvera le 17 janvier prochain par une cérémonie de remise de 10 prix, dont 5 d’honneur destinés aux jeunes qui se seront fait remarquer dans les secteurs mentionnés.

La sélection des candidats se poursuit jusqu’au 11 janvier 2025, ont-ils précisé.

« À travers ce projet, nous entendons ouvrir une brèche autour de ces efforts qui sont faits au quotidien par les jeunes dans les domaines de la SSR, de l’entrepreneuriat, de la paix et de la cohésion sociale », a déclaré le responsable de communication de l’association, Étienne Koula.

M. Koula a de ce fait déploré l’insuffisance de plateformes, d’espaces et de cadres qui valorisent le travail des jeunes sur le terrain, d’où cette innovation pour reconnaître leurs efforts.

Selon la présidente du comité de sélection, Wend-Zoodo Julie Rose Ouédraogo, un prix a été lancé pour la promotion des jeunes impactant positivement leur communauté dans le domaine de l’entrepreneuriat, de l’autonomisation et de la SSR.

Pour le point focal de l’ONG Planned Parenthood Global, Mikaïlou Ouédraogo, l’initiative « Brave Awards », soutenue par sa structure, découle de la mise en œuvre du programme d’engagement des jeunes « Billi Now Now ».

M. Ouédraogo a assuré que ce programme renforce l’engagement des jeunes sur les questions de santé sexuelle et reproductive et d’autonomisation économique.

Mikaïlou Ouédraogo a également fait remarquer que les lauréats seront soutenus après leur récompense par sa structure et d’autres partenaires pour leur développement.

Agence d’Information du Burkina

NO/YOS/ATA