BURKINA-MOUHOUN-TRANSITION-SOUTIEN

Mouhoun : La commune de Safané déterminée à soutenir les autorités de la Transition

Dédougou, (AIB)-Les forces vives de la commune de Safané, dans la province du Mouhoun, ont organisé, le samedi 24 janvier 2025 à Safané, une marche de soutien aux autorités du pays et des forces combattantes qui abattent au quotidien un travail inlassable dans la reconquête du pays. Elles ont mobilisé 2 millions de F CFA pour le fonds de soutien patriotique, 500 000 F CFA pour les VDP et 20 tonnes de vivres pour les VDP et les PDI de la commune.

La commune de Safané a connu une mobilisation exceptionnelle le samedi 24 janvier 2025. Venus des quatre coins de la commune et d’autres localités du pays, les filles et fils de la commune ont décidé de se retrouver pour une marche de soutien aux autorités de la Transition, sous le leadership du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Cette marche visait à montrer le soutien des forces vives de la commune de Safané aux forces combattantes dans leur mission de reconquête du territoire national. Elle a aussi été l’occasion pour le lancement des activités de la veille citoyenne de cette commune.

Pour manifester leur soutien aux autorités de la Transition, les populations de la commune de Safané, répartie dans les 40 villages, ont mobilisé la somme de 2 millions de F CFA pour le fonds de soutien patriotique et 20 tonnes de vivres au profit des VDP et des PDI et 500 000 F CFA pour le carburant des VDP.

Une somme de 77 750 F CFA a été mobilisée sur place pour accompagner l’initiative.

Le chef de canton de Safané, El Hadj Sina Séré, a traduit sa reconnaissance à la population sortie nombreuse pour la marche et la invitée à faire un dépassement de soi pour accompagner la vision du capitaine Ibrahim Traoré.

« Je suis comblé de voir ce dynamisme animé les populations et j’invite chacun et chacune à adhérer à la veille citoyenne et à s’intéresser davantage aux initiatives communautaires », a-t-il soutenu.

Pour le haut-commissaire de la province du Mouhoun, Souleymane Nacanabo, ce rassemblement témoigne de l’adhésion de la population de la commune de Safané aux actions des plus hautes autorités du pays.

« Nous remercions le chef de l’Etat pour son leadership et son dévouement. Grâce à lui, nous avons compris que ce pays n’a jamais été pauvre. Aujourd’hui c’est un grand jour de démonstration de force, montrer aux yeux du monde dans la commune de Safané. Nos grands-parents ont mis les petits plats dans les grands pour sauvegarder ce pays qui nous ont permis d’hériter ce beau pays. C’est à nous la jeunesse de prendre la relève avec responsabilité », a-t-il dit.

Le haut-commissaire de la province du Mouhoun, a rassuré l’ensemble de la communauté de son entière disponibilité à accompagner toutes initiatives communautaires qui pourraient accompagner les idéaux du Capitaine Traoré.

Les représentants des jeunes, des communautés religieuses, des femmes et des communautés de l’AES dans la commune, ont tour à tour salué la vision du Capitaine Ibrahim Traoré, qui prône le développement du Burkina Faso à travers plusieurs initiatives déjà engagées.

Ils ont salué le courage et la détermination des forces combattantes qui ouvrent pour la reconquête du territoire national et ont invité les populations à une forte mobilisation derrière les autorités et les forces combattantes pour une victoire imminente sur le terrorisme afin d’amorcer le développement harmonieux du pays.

La Coordonnatrice provinciale de la coordination nationale des associations de la veille citoyenne (CNAVC) du Mouhoun, Salimatou Compaoré, a félicité la population de Safané pour la forte mobilisation qui témoigne de leur soutien indéfectible aux autorités de la Transition.

Elle a invité la population à s’inscrire dans l’accompagnement des différents chantiers de développement et aux activités de la veille citoyenne.

Mme Compaoré, a souhaité que les populations adhèrent massivement aux initiatives communautaires.

Ces contributions ont réjoui le Président de la délégation spéciale (PDS) de Safané, Ali Traoré, qui a félicité les populations pour leur soutien et les a invités à accompagner les idéaux du président du Faso.

« Nous sommes disponibles pour accompagner la veille citoyenne. Le concours de tout un chacun est demandé pour relever le défi sécuritaire, le développement endogène ce qui va permettre au pays de se développer », a soutenu M. Traoré.

Le PDS de Safané, a demandé à chacun doit de prier à sa manière et contribuer pour le rayonnement de la patrie.

« Nous devons renverser les tendances pour que d’ici-là, les autres pays viennent vers nous » a conclu Ali Traoré.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/yo