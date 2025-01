BURKINA-GOURMA-SANTE-FORMATION

Gourma : Le cabinet d’études ‘’Notre Santé’’ renforce la capacité des acteurs de santé

Fada N’Gourma, (AIB)-Le Cabinet d’études notre santé (CNS), a initié, le samedi 25 janvier 2025 à Fada N’Gourma, une formation professionnelle et internationale en santé et nutrition communautaire au Burkina Faso et dans 08 pays francophones que sont le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique, le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville, le Mali, le Niger et le Benin.

La malnutrition et les problèmes de santé communautaire constituent des défis majeurs dans plusieurs pays du monde.

Pour répondre efficacement à ces enjeux, le Cabinet d’études notre santé (CNS), a trouvé essentiel de renforcer les capacités des professionnels de la santé et des acteurs communautaires, le samedi 25 janvier 2025 à Fada N’Gourma.

Selon le président directeur général du CNS par ailleurs expert en Nutrition-Santé, Jean Ouédraogo, l’objectif général de la formation, est de doter les participants des connaissances et compétences nécessaires pour intervenir efficacement dans les domaines de la santé et de la nutrition communautaire.

Il a précisé que la formation, dispensée en ligne via Google Meet va durer un mois soit deux séances par semaine, vise à augmenter l’employabilité des étudiants et permet une flexibilité maximale.

« Des professionnels de la santé, des acteurs communautaires et des ONG, des responsables de programmes de nutrition ainsi que des personnes intéressées par les enjeux de santé et nutrition communautaire les 08 pays francophones suivent cette formation en ligne », a ajouté Jean Ouédraogo.

Le président directeur général du CNS, a souligné qu’à Fada N’Gourma, 10 personnes suivent la formation en présentiel.

A l’endroit des étudiants et des professionnels de santé, M. Ouédraogo, les a invités à se former, à renforcer leurs capacités pour être opérationnels sur le terrain, afin de répondre de manière efficace et efficiente aux besoins sensibles des populations.

Pour l’apprenante par ailleurs agent de santé itinérant qui travaille comme volontaire national à Fada N’Gourma, Reine Pélagie Somandé, cette formation est la bienvenue car elle va renforcer leur capacité et améliorer leurs actions sur le terrain au regard des grands défis du moment liés au terrorisme.

Le travailleur humanitaire, Ali Diallo, a renchéri en soutenant cela va accroître la capacité des étudiants dans la sensibilisation sur les diversités alimentaires dans le domaine de la malnutrition et dans la démonstration culinaire pour la prévention du fléau.

Plusieurs experts et consultants interviennent dans cette formation.

