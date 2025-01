FESPACO 2025: une délégation du Pays invité d’honneur en séjour à Ouagadougou

Dans le cadre des préparatifs de la 29e édition du Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO), le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO, a reçu en audience, une délégation du Pays invité d’honneur, conduite par le Secrétaire général du Ministère du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat du Tchad, Abdoulaye Souleymane BABALE, ce 27 janvier 2025 à Ouagadougou.

Selon Abdoulaye Souleymane BABALE, la délégation a été dépêchée à Ouagadougou par les plus hautes autorités de la République du Tchad pour peaufiner les derniers réglages avec la partie burkinabè et accélérer les préparatifs de la participation de son pays en tant que Pays invité d’honneur au FESPACO 2025.

La délégation tchadienne est venue rendre compte du niveau des préparatifs de leur côté au Ministre burkinabè en charge de la Culture et lui présenter les civilités et les salutations fraternelles des autorités et du peuple tchadien.

Le Ministre Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO s’est réjoui des avancées des préparatifs au niveau de N’Djamena et a exprimé sa reconnaissance aux autorités ainsi qu’au peuple frère du Tchad.

DCRP/MCCAT