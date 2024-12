Ministère de l’Action humanitaire : Commandant Pélagie Kabré/Kaboré succède à Nandy Somé/Diallo

Le Secrétaire général du Gouvernement et du Conseil des ministres, #Ousmane_Ouattara a procédé, dans la soirée de ce mardi 17 décembre 2024 à Ouagadougou, à l’installation officielle du Commandant Pélagie Kabré/Kaboré dans ses fonctions de ministre de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale.

Nommée le 8 décembre dernier, Commandant Pélagie Kabré/Kaboré remplace à ce poste Nandy Somé/Diallo qui y a passé plus de deux ans.

Ousmane Ouattara a, au nom du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, salué les résultats fort appréciables de l’ancien ministre chargé de l’Action Humanitaire.

En accédant à cette responsabilité, dans un contexte sécuritaire et humanitaire difficile, marqué par la guerre contre le terrorisme, Commandant Kabré s’est engagée à travailler afin de mieux répondre aux besoins de toutes les personnes impactées par les effets de la guerre, d’améliorer les conditions de vie de tous les citoyens en situation de vulnérabilité et de réduire les inégalités sociales.

« Notre conviction est faite que l’inclusion est la clé du succès de notre mission. C’est pourquoi, et afin que nul ne soit laissé pour compte, nous travaillerons pour le bien-être social de tous les burkinabè, tout en maintenant un lien plus étroit avec les groupes marginalisés, les femmes, les enfants, et les personnes en situation de handicap »,a t-elle indiqué.

A cet égard, le secrétaire général du Gouvernement a rassuré le nouveau ministre de la disponibilité du Chef de l’Etat et du Premier ministre à l’accompagner dans sa mission.

La cérémonie de passation de charge s’est déroulée en présence de plusieurs autorités civiles et militaires, des parents et amis.

SCRP/SGG-CM