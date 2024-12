Maroc: Plus de 300 participants africains attendus à la 6e session du Conseil supérieur des Oulémas

Fès, 17 déc. 2024 (AIB)–La 6e session du Conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains (FM6OA) s’ouvre demain à Fès, au Royaume du Maroc, pour trois jours, en présence d’environ 300 participants issus des sections locales des pays d’Afrique membres de la FM6OA, dont une délégation du Burkina Faso, selon un communiqué de presse de la Fondation.

Ces participants échangeront autour du rapport officiel des activités de la Fondation pour l’année 2023, du résumé des activités en 2024, ainsi que des projets et activités programmés pour l’année 2025, validés par les quatre commissions permanentes de la Fondation. Ces commissions sont : la commission des activités scientifiques et culturelles, la commission des études de la charia, celle de la revitalisation du patrimoine islamique africain et enfin celle de la communication, de la coopération et des partenariats, précise le communiqué.

La même source indique que la session réunira, en plus de 17 oulémas (érudits musulmans) marocains membres du Conseil supérieur de la Fondation, les présidents et membres des sections de la Fondation dans 48 pays africains, soit un total de 300 participants, dont 50 Alimates (érudites musulmanes).

Des représentants du Burkina Faso, membres de la section burkinabè de la FM6OA, participent à cette rencontre qui s’inscrit dans l’application des textes réglementaires de la Fondation, selon la note de presse.

Parallèlement aux travaux de la session du Conseil supérieur, le communiqué annonce la tenue d’une cérémonie d’hommage à quatre personnalités parmi les Oulémas africains, ainsi que la remise de prix à 57 lauréats des différents concours organisés par la Fondation au cours de l’année 2024.

Parmi ces distinctions figure la 5e édition du concours de la FM6OA de mémorisation, récitation et psalmodie du Saint Coran, dont les lauréats ont été annoncés en septembre dernier. Le candidat burkinabè, Ousaama Zongo, fait partie de ce groupe de vainqueurs en occupant la 3e place dans la catégorie mémorisation de l’intégralité du Saint Coran avec récitation selon la lecture Warch an Nafiâ.

La ville de Fès, qui accueille ces différentes rencontres, abrite le siège de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains. Créée en 2015 par le roi du Maroc, Amir Al Mouminine, la Fondation a pour objectif la promotion d’un islam tolérant et le renforcement de la coopération entre les oulémas du Royaume du Maroc et ceux des autres pays africains. Elle offre aux pays membres un encadrement scientifique et religieux en vue de promouvoir un islam du juste milieu et de lutter contre la radicalisation.

Agence d’information du Burkina

MZ/ata