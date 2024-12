Burkina-Balé-Saisis-Produits-Avariés

Balé :155kg de poissons avariés saisis et détruits, 23 établissements de ventes interpellés.

Boromo, (AIB) – Les agents techniques des services vétérinaires accompagnés par la police municipale de Boromo ont saisi 155 kg de poissons avariés impropres à la consommation et interpellé des établissements de vente sans documents légaux, le lundi 16 décembre 2024 à Boromo au cours d’une mission conjointe de contrôle et d’inspection supervisée par le président de la délégation spéciale, Esaïe Bamogo, et la directrice provinciale de l’Agriculture des ressources animales et halieutiques, Rokia KY. Le poisson saisi a été incinéré en présence d’un représentant des propriétaires, a appris l’AIB.

Selon le président de la délégation spéciale de Boromo, Esaïe Bamogo, la mission a consisté à un contrôle et une inspection des établissements de vente de poissons dans la ville de Boromo. L’objectif était de s’assurer sur la qualité, l’hygiène, le respect de la règlementation vétérinaire sur les produits halieutiques de consommations en vente, a-t-il ajouté.

A cet effet, les agents techniques des services vétérinaires appuyés par la police municipale ont contrôlé plusieurs points de ventes de poissons. Selon le rapport des services, le bilan de l’opération est de 155 kg de poissons avariés impropres à la consommation saisis et incinérés.

Aussi, les agents du service vétérinaire ont notifié le manque d’assainissement et de l’hygiène à des établissements de vente. Vingt-trois (23) propriétaires d’établissements de vente sans documents ont été invités à se procurer la licence de commercialisation. La saisie a été détruite en présence d’un représentant, des propriétaires conforment au texte.

Le Président de la délégation spéciale a invité les consommateurs à la vigilance et à dénoncer auprès des services compétences les cas suspects sur la qualité des produits de consommations. Aussi, il a appelé les commerçants à une conscience morale sur la qualité des produits qu’ils proposent aux consommateurs.

Agence d’Information du Burkina

OM/dnk/ata