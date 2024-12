Maroc : Le financement des programmes d’investissement des régions au cœur des débats à Tanger

Tanger, 20 déc. 2024 (AIB) – Des experts et acteurs du développement ont échangé, vendredi à Tanger, lors des Assises nationales de la régionalisation avancée, sur la problématique du financement des programmes d’investissement des régions, afin de favoriser un développement harmonieux et adapté.

La 2e édition des Assises nationales de la régionalisation avancée, placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et intitulée « La régionalisation avancée entre les défis d’aujourd’hui et de demain », a ouvert ses portes ce vendredi 20 décembre 2024 dans la ville de Tanger, en présence d’éminentes personnalités venues du Maroc et d’ailleurs.

À cette occasion, des experts et acteurs du développement se sont penchés sur la thématique « Défis du financement des programmes d’investissement des régions », visant à identifier des stratégies et mécanismes innovants pour un développement territorial équilibré et adapté.

Les échanges ont notamment porté sur l’efficacité de la programmation des activités, la gestion budgétaire, la coordination et le suivi des projets de décentralisation, ainsi que sur la mobilisation et le transfert des ressources financières au profit des collectivités territoriales.

Aziz El Khayati, directeur du budget au ministère de l’Économie et des Finances du Maroc, a abordé cette thématique aux côtés d’autres intervenants.

Lors d’un colloque tenu vendredi soir à Tanger, M. El Khayati s’est interrogé : « Comment la région contribue-t-elle à cette dynamique d’investissement ? Et comment le cadre de convention 2030 constitue-t-il un accélérateur du développement territorial ? »

Il a souligné qu’au cours des 25 ans de règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’investissement public a été multiplié par cinq, dans le but de moderniser les 12 régions du royaume.

Selon lui, cet investissement a permis de développer de grands projets d’infrastructures, notamment : Les autoroutes, dont le réseau est passé à 1 800 km. Le bitumage de plus de 80 % des routes. La construction de 10 300 km de voies pour les trains à grande vitesse (TGV).

M. El Khayati a également évoqué les investissements réalisés dans les secteurs agricoles, industriel, touristique, ainsi que dans la pêche maritime.

Les intervenants ont, par ailleurs, reconnu que le Maroc consacre plus de 32,2 % de son Produit intérieur brut (PIB) pour stimuler le développement au profit des différentes régions.

Cette édition des Assises nationales de la régionalisation avancée, organisée par le ministère de l’Intérieur en partenariat avec l’Association des régions du Maroc, se déroule les 20 et 21 décembre 2024 à Tanger.

Agence d’information du Burkina

Nida OUÉDRAOGO, Envoyé spécial à Tanger.